Ariana Grande canta junto a NSYNC en Coachella (VÍDEO)

Ariana Grande se encargó de que su paso por el Festival de Música de Coachella fuera inolvidable, ¿cómo? Logró reunir a los NSYNC, bueno, casi a todos.

Verás, la edición 2019 del famoso festival se llevó a cabo el fin de semana en Indio, California. La cantante y compositora fue la encargada de cerrar esta primera parte del magno evento.

Dejó huella con 26 canciones, incluidos sus éxitos Dangerous Woman, Sweetener, My Everything, Yours Truly, y Thank U, Next, entre muchos otros.

Durante su eufórica presentación tuvo invitados como Nicki Minaj, Diddy y Mase, así como el extinto grupo NSYNC.

Con Minaj, Ariana vistió un coordinado en color morado. La dupla de cantantes interpretó Side to Side y Bang Bang, los gritos de alegría no tardaron en llegar. Mientras que con Diddy y Mase cantó Mo Money Mo Problems.

No obstante, la sorpresa llegó cuando Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez y Chris Kirkpatrick arribaron el escenario, los NSYNC volvieron a la escena musical aunque sin Justin Timberlake, que en ese momento se encontraba en la costa este de la ciudad de Nueva York.

Previamente cantante y grupo se tomaron una selfie.

La también actriz fusionó su talento con los cuatro cantantes en los éxitos Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored, y un profundo corte del álbum masivo de NSYNC, No Strings Attached.

Para cerrar con broche de oro presentaron Tearin’ Up My Heart.

Asegúrate de no perderte el segundo fin de semana de Coachella que se transmitirá en vivo por YouTube, el próximo domingo.

Fuente: SDP noticias