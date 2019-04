Aplastan Bucks a Pistones en el primero

Los de Milwaukee anotaron 121 punts contra 86 de los Detroit que se vieron bastante menguados

Los Bucks de Milwaukee se ensañaron con Detroit y con un aplastante 121-86 se llevaron el primero de la serie en la primera ronda de los Playoffs.

Milwaukee mostró por qué terminó como el mejor equipo en la Conferencia Este y sin emplear el acelerador a fondo, se impuso ante unos Pistones que no contaron con Blake Griffin.

Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Bucks registrando doble doble con 24 puntos y 17 rebotes, le siguió Eric Bledsoe con 15 puntos, además de Khris Middleton y Brook López con 14.

El talento, la determinación y la fortaleza de Antetokounmpo fueron mucha pieza para Detroit, inclusive los últimos minutos del cuarto periodo fueron de descanso para el griego, Middleton y Brook López.

De última hora, Griffin se perdió el partido por presentar dolor en la rodilla izquierda y no sentirse en condiciones de jugar; Griffin jugó 75 partidos esta temporada (la máxima en su carrera) y promedia 24.5 puntos, 7.5 rebotes y 5.4 asistencias por partido.

Detroit no gana un partido de Playoffs desde las Finales de Conferencia de la temporada 2007-2008; en 2009 y en 2016 Cleveland los barrió en cuatro juegos.

El juego dos de esta serie será el miércoles, después viajarán a Detroit donde se jugarán los partidos 3 y 4, el 20 y 22 de abril, respectivamente.