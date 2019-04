Melissa Barrera cumple su sueño

Tardó 10 años para llegar a lo más alto de Hollywood con un proyecto al que aspiró en su versión teatral cuando era estudiante en Nueva York, pero lo que Melissa Barrera nunca imaginó fue tener la oportunidad de inmortalizarse en cine gracias a In the Heights.

La actriz y cantante está en plenos ensayos de la versión cinematográfica de la obra ganadora de un Tony, original de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes.

“Finalmente puedo gritarlo a los cuatro vientos porque tengo unos meses teniendo que guardar el secreto.

“Estoy feliz, la mayor parte del tiempo siento que estoy viviendo un sueño. Es algo que quise desde hace 10 años cuando empecé a audicionar para este show en Broadway y estaba en la Universidad de Nueva York”, comentó la regia.

In the Heights gira en torno a las aventuras Usnavi, que interpretará Anthony Ramos, dueño de una tienda en el Barrio de Washington Heights, en Manhattan.

La filmación a cargo del director Jon M. Chu podría comenzar a finales de mayo o principios de junio, de acuerdo con la actriz de 28 años.

“Cualquier palabra que te pueda decir se queda corta, siento que es la culminación de mucha manifestación, de trabajo, de fe, de llegar a donde yo sabía que podía llegar.

Vanessa es un papel muy importante en la historia y están dejando que una mexicana tenga la responsabilidad de llevarlo a la pantalla grande, es una manera de inmortalizar al personaje”.

Para su versión en cine, In the Heights agregó más trama a la historia, el personaje de Vanessa, que hará Melissa, compartirá sus sueños y anhelos.

La actriz inició su carrera en Monterrey en 2008, como protagonista del musical Romeo y Julieta. Un año después actuó en Footloose; en el 2011 participó en el reality La Academia y también fue parte del musical Hoy No Me Puedo Levantar.

Hace dos años se fue a vivir a Los Ángeles, donde trabajó en la serie Vida, cuya segunda temporada se estrena el 23 de mayo.

“En México me preguntaban: ¿Qué era lo que quería llegar a hacer? y siempre decía: ‘Quiero hacer películas musicales, es mi gran sueño’ y ahora estoy viviendo en Nueva York, ensayando para esta película musical. No te puedo explicar la felicidad que siento en mi cuerpo, siento que estoy flotando, que ni siquiera estoy tocando piso”.