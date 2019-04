Están vecinos del Coloso Bajo en constante zozobra

Señalan que la inseguridad es abundante y además piden la limpieza del Canal Principal que está lleno de basura y agua enlamada

La colonia Coloso Bajo, ubicada al oriente de la Ciudad, pertenece a una de las más antiguas y tradicionales de Hermosillo, sin embargo, también es catalogada por los mismos colonos como una de las más inseguras para habitar y transitar.

De las principales problemáticas que aquejan a los residentes de esta zona habitacional es que diariamente se escuchan balazos, por lo que se tienen que resguardar para no ser víctima de alguna bala perdida.

Además, aseguraron que no se puede transitar libremente por las calles, puesto que los asaltos con machetes y armas de fuego a peatones y automovilistas, son cometidos a cualquier hora del día.

“Los cholos andan caminando bien a gusto con los machetes, cuchillos y pistolas, y nosotros con el miedo de que nos vayan a matar por veinte pesos que traemos”, manifestó Olivia Rendón.

Pese a que las patrullas pasan de vez en cuando, los entrevistados admitieron que no es suficiente, dado que regularmente las vialidades se encuentran con poca población, lo cual da toda la posibilidad para que los vándalos puedan cometer actos delictivos.

“Los cholos se llevan hasta las macetas, incluso la semana pasada me robaron el tinaco, y en la (escuela) primaria los aires acondicionados, como ellos no tienen niños estudiando pues no les afecta”, expresó Gonzalo Mendoza.

Entretanto, Luis Robles mencionó que están cansados de que el parque sea utilizado como un punto de reunión de malvivientes, pues ingresan a consumir alcohol y drogas, por lo tanto no puede ser utilizado como un lugar recreativo para los niños.

Otros de los morados denunciaron a Entorno Informativo, que una gran parte de los residentes no trabajan en empleos honrados, dado que se dedican a distribuir narcóticos por varias de las colonias aledañas.

Urge limpieza de canal

Por otra parte, los vecinos del Coloso Bajo solicitaron con urgencia la limpieza del canal Principal, que está lleno de basura, escombro, maleza con poco más de dos metros de altura y bastante agua enlamada.

Lo que más preocupa a los residentes, es la proliferación de animales ponzoñosos que genera la suciedad del afluente, de los cuales se han presentado casos de picaduras.

Asimismo, recordaron que tanto niños como adultos han fallecido al caer al canal, que según vecinos se pudo haber evitado con un mantenimiento adecuado.

Ante ello, María Moreno señaló que ya ha presentado la solicitud al Ayuntamiento de Hermosillo, pero responden que no cuentan con la maquinaria suficiente para realizar el servicio.

Proliferan basureros clandestinos

Esquinas, banquetas o cualquier otro lugar solitario del Coloso Bajo se han convertido en depósito de basura doméstica, animales muertos y llantas, emanando fétidos olores por doquier.

Ante lo cual, los residentes del sector apuntan que el cambio de capacidad de los contenedores públicos ha creado dicho problema.

“Hace poco nos cambiaron los contenedores de basura por unos más chicos, no sé con qué objetivo, pero los nuevos se llenan hasta el tope y los residuos son retirados por el carro recolector cada cierto tiempo, pues los vecinos preferimos quemarla o dejarla en otros lugares”, comentó Azucena Olivas.