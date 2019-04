Angelique y Rulli cerca del compromiso

Luego de un mensaje romántico que publicó el argentino, muchos especulan que habrá boda en breve

La relación entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli se ha consolidado y hay quienes anticipan que en breve habrá boda.

El amor les sale por los poros. Cada gesto, mirada y palabra que se dedican Angelique Boyer y Sebastián Rulli es puro sentimiento.

Su relación va viento en popa y a juzgar por sus últimas dedicatorias de amor, todo apunta que cada vez están más cerca del compromiso.

El último mensaje del argentino a su chica ha dejado a sus seguidores perplejos por la profundidad de sus palabras.

Ocurrió en el Día Internacional del Beso, que se conmemoró el pasado sábado, cuando el actor publicó una fotografía besando a su amada junto a un escrito cargado de sentimiento.

“No tienes idea de cómo me gustas. Me gustas para besarte por horas, me gustas para abrazarte hasta quedarme sin fuerzas, me gustas como para recargarme en tu pecho y escuchar el ritmo de tu corazón”, empieza de lo más romántico.

Pero ahí no queda la cosa, el mensaje sigue y cada vez se hace más bonito e intenso. “Me gustas para soñarte, me gustas para sentirte, me gustas para hacerte feliz… me gustas”, concluye.

El mensaje difundido a través de su cuenta en Instagram de inmediato logró más de 500 mil “me gusta” por parte de sus seguidores, así como una gran cantidad de comentarios y felicitaciones para la pareja.