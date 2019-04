Realizan curso-taller de nutrición infantil

Como uno de los pilares de la salud y en el área pediátrica se describe a la nutrición, ya que es uno de los elementos protectores para tener una población más sana, resaltó José Jesús Contreras Soto, director general del Hospital Infantil e Integral de la Mujer (Hies-Himes).

En los trabajos del tercer curso-taller de Nutrición Infantil en el HIES, se abordaron los temas: enfermedades crónico degenerativas, enfermedades gastrointestinales, paciente crítico y discapacidades.

Participaron más de 120 profesionales de nutrición, personal de salud y padres de familia interesados en mejorar la alimentación de sus hijos, donde expertos en los diferentes temas actualizaron a los asistentes sobre lo más reciente en la nutrición pediátrica.

“La nutrición es una parte integral del cuidado médico, una parte preventiva, algo que se debe trabajar mucho en el primer nivel; los padres tenemos la obligación de educar correctamente en nutrición y los médicos debemos vigilar que eso se lleve a cabo, a través de diversos mecanismos como el control del niño sano”, indicó Contreras Soto.

Agregó que los padres deben ayudar a sus hijos desde el hogar a crear hábitos de alimentación saludables para que tengan una buena nutrición, además, dijo, las frutas y verduras no deben faltar en la dieta diaria de los niños a partir de los seis meses, para que tengan un adecuado desarrollo.

El aporte que las frutas y verduras dan a los menores en vitaminas, minerales y agua, comentó, es esencial para que no desarrollen en un futuro diversos padecimientos, como la desnutrición, obesidad, anemia o bajo rendimiento escolar.

Los lácteos y alimentos de origen animal como carne, pollo, pescado y huevo, también son de vital importancia para su crecimiento, enfatizó, así como las grasas saludables que aportan el aguacate, almendras y nueces, expuso.

“En el día se deben tener tres comidas en forma y dos colaciones de fruta o verdura, pues ayudan a que no se llegue con tanta hambre a la comida y cena; el desayuno es muy importante, no debe ser omitido y debe incluir lácteos, fruta y un plato fuerte de proteína animal como el huevo”, indicó.

Los menores deben consumir agua en los alimentos en vez de refrescos y jugos, puntualizó, ya que aportan calorías y no contienen nutrientes, también, dijo, se debe fomentar el ejercicio desde pequeños, pues practicar alguna actividad física les ayudará a su crecimiento y fortalecimiento de huesos y músculos.