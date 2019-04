Obtiene León triunfo, marca y Liguilla

El León ya hizo historia en el futbol mexicano tras vencer 3-0 al Puebla y hasta amarró su boleto a la Liguilla del Clausura 2019.

La Fiera de Ignacio Ambriz no le tuvo miedo al reto de ligar 11 triunfos y por eso arañó rápidamente a La Franja del Chelís, en el Estadio Cuauhtémoc.

Apenas al minuto 4, el líder de goleo del torneo, Ángel Mena, sacó disparo de fuera del área lo suficientemente cruzado para que no llegara el portero Nicolás Vikonis.

El ecuatoriano llegó a 12 tantos y se despegó de Brian Fernández, quien no pudo anotar hoy con el Necaxa. Pero el chileno Jean Meneses no se quiso quedar atrás y al 24′ se apuntó un golazo.

El volante se levantó el balón de primera intención, tras un pase de Mena, y de volea le pegó con mucha fuerza para anidarlo en el ángulo superior izquierdo, en donde posó Vikonis su mirada, inmóvil ante el óleo qué pintó el chileno.

Los Esmeraldas no guardaron sus garras. Las mantuvieron y por eso Luis Montes reventó el travesaño con disparo, al 32′.

La Franja, desesperada, comenzó a pegar y ni los reclamos de su DT José Luis Sánchez Sola a la terna arbitral cambiaron el rumbo.

Por eso, al 45′, Daniel Arreola se fue expulsado por tirarle un codazo a Mena, por más que el ecuatoriano había abrazado a su rival para hacerlo perder el equilibrio.

Con uno más, La Fiera se consintió: le puso el ritmo al partido, plasmó jugadas de primer toque, paseó el esférico y se apuntó un tanto más, cuando Joel Campbell remató al llegar solo, al 51′, tras un pase filtrado de Montes.

El Puebla intentó al contragolpe pero no le alcanzó siquiera para hacer daño, por más que el Chelís manoteaba.

Al final, La Franja se quedó con 20 unidades en la posición nueve de la clasificación, mientras que el León ruge en la cima con 35 puntos, una cifra que ninguno fuera de los ocho primeros podría alcanzar.