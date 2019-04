Destaca Sonora en seguridad entre estados fronterizos

Junto a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien advirtió que seguirá la lucha contra la inseguridad pese a las intimidaciones, el funcionario federal inauguro la Primera Reunión de las Zonas Noroeste-Norese de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad

Sonora destaca en materia de seguridad entre los estados fronterizos, al contar con índices menos complejos que así lo demuestran, señaló el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), Alfonso Durazo Montaño, al participar junto a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la Primera Reunión de las Zonas Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.

Ante titulares de seguridad de nueve estados de ambas zonas, Durazo Montaño indicó que los indicadores menos complicados de Sonora “me da gusto”, sin embargo, apuntó, no podremos darnos satisfechos mientras no regrese la paz y tranquilidad a la población, “pero es Sonora casi un oasis en materia de seguridad en los estados fronterizos”, subrayó.

Asimismo, exhortó a los participantes a la reunión es trascender las diferencias políticas para el trabajo conjunto y en un mismo sentido en el ámbito de la seguridad

Fija postura gobernadora

Por su parte, Pavlovich Arellano, envió un claro mensaje a todos aquellos que pretendan que ella no siga por el camino trazado de fortalecer y mantener la seguridad y la paz en el estado.

“Desde aquí les digo, aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia, que no me voy a doblar, y que vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los sonorenses”, aclaró.

Además, subrayó que la coordinación y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno han sido fundamentales para que Sonora tenga los resultados que tiene en materia de seguridad, estrategia que han fortalecido las acciones de seguridad a favor de los sonorenses.

“En Sonora los tres órganos de gobierno hemos hecho de la colaboración, y aquí están todos presentes y no me dejarán mentir, la mejor herramienta para conseguir resultados, el trabajo colaborativo nos lleva brazo con brazo, porque compartimos el propósito principal de garantizar la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses”, afirmó.

Resaltó que Sonora se encuentra a la vanguardia en el uso de la tecnología de punta, con la transformación del C4 en un C5i, subrayó la mandataria estatal, logrando el primer lugar en la atención de llamadas de emergencia.

Objetivo de la reunión

El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Anaya Cooley, explicó que durante los participantes abordarían temas en el combate a la corrupción, capacitación, equipamiento y adiestramiento a los elementos de elementos de la policía municipal y estatal.