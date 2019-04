YouTube le tira vídeo de su tatuaje con código QR a gol de su equipo de fútbol favorito

En diciembre del 2018, el River Plate le ganó al Boca Juniors con un 5-3 en la final de la Copa Libertadores. En ese momento un hombre cumplió con su promesa de tatuarse el código QR del video en el que se mostraban los goles y las celebraciones del épico triunfo.

De esta forma, quien escaneara con su teléfono el tatuaje ubicado en su pierna, podría ver instantáneamente el mágico clip de su equipo favorito, lo que provocó que el caso se viralizara en redes sociales, pues bastaba una foto para poder ingresar al enlace.

Un internauta envidioso le tumbó el vídeo

Hasta aquí todo bien, el protagonista era más feliz que nunca; su equipo se había alzado en el primer puesto y medio mundo conocía su pierna… Pero el mal también sumarse al tren y de la peor manera: miles de internautas se organizaron en una campaña infernal para tumbar el vídeo.

“Quien haya subido ese vídeo debe eliminarlo. En realidad iré a denunciarlo por infracción de derechos de autor y sólo para arruinar sus tatuajes”.

EL COMENTARIO DE UN SUPUESTO FAN DEL MANCHESTER UNITED QUE INCITÓ A MUCHOS MÁS A SEGUIRLE EL PASO.

Horas más tarde, el enlace simplemente ya no funcionaba y el clip aparecía con un fondo negro apoyado por la siguiente leyenda: “Este video no está disponible”. Pero por si fuera poco, al creador de la tragedia no le bastó con el resultado, sino que también lanzó un segundo comentario donde expresaba su felicidad: “No puedo respirar de la risa”, escribió.

Este no es el único caso de tragedias absurdas relacionadas con tatuajes, pues recientemente se dio a conocer el de un joven que, en su afán de llevar a Angelina Jolie en la piel, confió en un presunto artista cuyo trabajo resultó horrendo ya que la imagen no recordaba en nada a la actriz.

Fuente: SDP noticias