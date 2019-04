Ahora sí meterán le freno a ga$olinero$

Es Sonora de los Estados más pacíficos

Ve Gobernadora “una luz en su camino”

Sin decir ¡agua va! se van los de Lowe´s

Ahora sí meterán le freno a ga$olinero$…Y después de toda una vida de raterías disfrazadas, a los que finalmente les llegó su hora o la Cuarta Transformación del gobierno federal encabezado por el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, es a los ganone$ ga$olinero$, al anunciar que a partir del próximo lunes darán a conocer quién es quién en los precios. De ese pelo.

Con lo que López Obrador estará procediendo contra un leonino sector que antes era intocable, como es del monopolio de las gasolineras, por de a cómo es un secreto a voces que son unos negociazos redondo$, derivado del como le roban a los consumidores por todos lados, como es manteniendo los costos alterados y surtiendo “litros mochos”, y sin que fueran regulados, de ahí que nadie les iba a la mano. ¡Ñácas!

Pues en base a lo advertido por Andrés Manuel, por fin se le va acabar la impunidad con la que esquilmaban a la clientela, por la exhibida que les “pegarán”, ya que cada inicio de semana publicarán una lista negra de ese tipo de expendios, en la que ventilarán a los careros y los que venden al precio que rige en ese ámbito, para que quede en claro quienes están abu$ando. De ese tamaño.

Así estará la balconeada que les pondrán, según lo adelantado ayer por AMLO en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, de ahí que exhortara a los comparadores para que escojan la opción más justa y así haya una real competencia, y que sea el mercado el que determine lo que cuesten esos carburantes, por ahorita ser una verdadera mafia, al entre ellos ponerse de acuerdo para esas ventas.

Para ese efecto es que el Ejecutivo Federal emanado de Morena también adelantara que harán algo que jamás se había hecho, como es el destapar en cuánto les surte Petróleos Mexicano (Pemex) la gasolina a esos abu$one$ empresarios, para que ya no se sigan quejando de que es muy baja la comisión que les pagan, de ahí que finalmente se sabrá qué margen de utilidad les queda por cada litrito. ¿Cómo la ven?

O séase que a ese grado pretenden transparentar el actuar de esos concesionarios, por algo tildados de gandalla$, al demostrarse que por más y que a veces se reduzca lo que valen esos combustibles, pero ellos en lugar de respetar esas reducciones, se quedan con esa diferencia para aumentar sus márgenes de pingues ganancias, como lo hicieran hace un semana, en que debieron bajarlos en más de un peso.

Porque sucede que aunque Pemex los disminuye, pero por su parte los siguen subiendo, por lo que así está ese robo sobre el que ahora meterán un control, aún y cuando el representante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Sonora, Luis Muñoz Santini, ya saliera con la excusa de que eso sucede por diferentes factores, lo que obviamente que no le creyó ni su nana.

Y tan va en serio la propuesta del tabasqueño de meterles freno, que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya a la par busca que la Comisión Reguladora de Energía fije un mecanismo temporal para establecer controles y no se vayan de pa$o con esa vendimia gasolinera, aunado a que igual se habla de que la Federación pudiera crear sus propios establecimientos de venta. Así la descobijada.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es Sonora de los Estados más pacíficos…La que no pudo haberse realizado en mejor momento, es la primera Conferencia de Seguridad de las Zonas Noroeste y Noreste 2019, que ¡hoy!, ¡hoy! a media mañana se realizará en esta Capital, por la buena calificación que acaba de obtener Sonora del Institute for Economics and Peace, al ser considerado como de los Estados más pacíficos de México.

Y es que contra todo lo que pueda decirse, pero es un centro de investigación independiente internacional, apartidista y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es cambiar el enfoque de la paz para hacer de ella una medida positiva, el cual determinó que la Entidad está dentro de las quince con mayor tranquilidad, además que es de las que presenta una mayor mejora en la calificación. Ni más ni menos.

Toda vez que derivado de ese estudio basado en la metodología del Índice de Paz Global, donde se hace un análisis sobre delitos de alto impacto y una evaluación de estructuras sociales y áreas importantes para el diseño de políticas públicas, la región sonorense ocupa el lugar doce a nivel de la República Mexicana, con referencia a esa “calma chicha”, pues en comparación al año pasado subió seis puestos. Así el dato.

Ya que a diferencia del análisis hecho en el 2017-2018, el Estado al igual que Veracruz, son los únicos que tuvieron una mejoría en todos los aspectos de delitos con violencia, como robo, violencia sexual y asalto, de ahí que de la zona Noroeste sea el único que mantiene un nivel a la alza, ya que Baja California está en el último lugar; Chihuahua aparece la posición 28; y Sinaloa y Baja California Sur en la 22 y 25.

En lo que es un positivo saldo que representara un “tanque de oxígeno” para el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, que se da por descontado que hoy lo presumirá en la citada segura cumbre que éste día se celebrará en esta Ciudad del Sol, y a la que asistirán diez de sus homólogos, misma que presidirá el titular de esa área, Alfonso Durazo, por no ser cualquier cosa ese punto a favor. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve Gobernadora “una luz en su camino”…Quien ya está viendo “una luz en el camino”, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al lograr avanzar en su gestión para concretar el subsidio a la tarifa eléctrica para los 72 municipios, al ayer firmar el convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), faltando nomás el aval de la Secretaría de Hacienda, que “la está haciendo muy de cansada”.

Luego entonces a estirones y jalones, pero así estado el avance que ha conseguido Claudia, con los cabildeos que ha llevado a cabo para tratar de “amarrar” el darle respuesta a uno de los reclamos más sentidos de los ciudadanos de por estas calurosas tierras, como es el de esa subsidiada para la temporada más fuerte de calor, que es del 1 de mayo al 31 de octubre, en la que urge el uso de las “refrís”. ¡Órale!

Y es que como “papelito habla”, una vez que finalmente le sacara la firma al director general de la CFE, Ricardo Hernández Silguero, para que se aplique la tarifa 1F en las localidades de por estos lares, para el período antes señalado, con eso ya únicamente faltará que el que haga lo mismo, es el de Hacienda federal, Manuel Urzúa Macías, a fin de evitar que las familias paguen elevados costos en los recibos que les llegan por ese consumo eléctrico, que para algunos resultan impagables sin ese descuento. ¡Tómala!

Sin embargo con todo y ese paso dado, pero lo que es Pavlovich Arellano reconoció que todavía no se puede “cantar victoria”, por aún no haber concluido ese proceso, al estarse en vías de que la instancia hacendaria suelte la lana o garantice el respectivo recursos para que se lo triangule a la CFE, para de esa forma compensar esa exentada, al no pagarse lo que es real por el uso de la electricidad. ¡Qué tal!

No obstante y partiendo del compromiso asumido por el Presidente de la República, es que la Mandataria externara que confía en quede resuelto en los próximos días, por ser de sobra conocido que la utilización de los aparatos de refrigeración en las viviendas no son un lujo, sino más bien una necesidad, por los calorones de hasta 60 grados centígrados que aquí se registran y que deshidratan a cualquiera. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sin decir ¡agua va! se van los de Lowe´s…Ahora sí que sin decir ¡agua va!, la que cerró sus puertas en México es la cadena de tiendas Lowe´s, una de las cuales operaba en Hermosillo, en bulevar Paseo Río Sonora y Solidaridad, con lo que a nivel local se perdieron 200 empleos directos y 300 directos, en esa empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción y artículos para el hogar.

No en balde es que el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, lamentara la sorpresiva cancelación de operaciones de ese consorcio gringo, que de la noche a la mañana el pasado miércoles ya no abriera, al grado de que ni siquiera remataran las mercancías con las que contaban en los 20 departamentos de los que constaba, porque de un día para otro ya ni al estacionamiento permitieron entrar. A ese grado.

Por lo que de esa manera tan intempestiva e inesperada, es que llegara a su fin una historia comercial que en esta “Capirucha” iniciara en noviembre de 2013, al ser inaugurada esa sucursal con una inversión de 25 millones de dólares, y que aparentemente funcionaba de manera normal y era el principal competidor de Home Depot, hasta que sus dueños determinaran llevarse esa marca del País. De no creerse.

Casi por nada es que Vidal Ahumada reconociera de la mala impresión que genera esa partida de Lowe´s, porque de entrada representará una opción menos de compra para los hermosillenses, pero principalmente significa al cancelación de una fuente de empleo, por los despidos que eso provocara, con lo que vaya que les amargaron las vacaciones de Cuaresma a los trabadores despedidos, y no es para menos. ¿Qué no?

Pero por encima de la seriedad de ese hecho o suceso que tiene que ver con el rubro económico, no faltaron los que aprovecharon para grillar y especular con la posibilidad de que pudieran haber optado por irse de suelo mexicano, a raíz de la llegada de la nueva administración federal Lopezobradorsista, cuando lo cierto es que desde el pasado mes de noviembre ya se había hablado de esa alternativa de cierre. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]