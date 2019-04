Propiedades del pepino, el aliado de tu dieta

El pepino es fresco, ligero, tiene mucha agua, es ideal como snack o guarnición, y es bajo en calorías, ¿qué más se puede pedir? Si eres fan de este alimento y no dudas en incluirlo en tu dieta, conoce las propiedades del pepino.

¿Sabías que el pepino es una fruta? Sí, si siempre habías creído que era una verdura, puede ser una revelación, pero tranquila, es algo común pues suele creerse que las frutas son dulces y las verduras no. Sin embargo, fruta es aquella que contiene semillas y esto incluye también al jitomate e incluso el chile…Aunque si se trata de ser estrictos, el pepino es una hortaliza.

Volviendo al punto, el pepino es muy apreciado principalmente por su mínimo aporte de calorías, pues en realidad su mayor contenido es de agua, lo cual lo hace un alimento ideal no sólo para la temporada de calor, también cuando tienes hambre a mediodía.

Lo mejor es que el desperdicio de esta fruta es prácticamente nulo, pues se comen todas sus partes, desde la “carne”, hasta las semillas y la cáscara. Sí, así como algunos no lo pelan al partirlo, hay quienes preparan las cáscaras con limón y sal, increíble, ¿no? Conoce sus propiedades:

Alto en agua y bajo en carbohidratos

De ahí que sea tan apreciado para dietas de control de peso, pues 100 g de pepino contienen sólo 13 calorías. Asimismo, contiene fibra, lo cual también ayuda a tu digestión.

Su cáscara aporta beta-carotenos

Según el sitio Medline Plus, éste y otros carotenoides, proveen el 50% de vitamina A que tu cuerpo necesita. Asimismo, es utilizado para reducir el riesgo de cáncer de mama, complicaciones en el embarazo y posparto, y quemaduras solares. Sin embargo, al pelarlo, el contenido de este nutriente se reduce a casi nada.

Contiene vitamina C, E y folatos

Destaca el contenido de vitamina C, antioxidante y necesaria para la formación de colágeno, además de favorecer la absorción de hierro y resistencia a infecciones. Aunque también tiene en menor cantidad vitamina E, que promueve la estabilidad de las células sanguíneas, y folatos, los cuales intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, así como la formación de anticuerpos.

Rico en potasio

Aunque no es conocido por su contenido de minerales, destaca su contenido de potasio, el cual es básico para los impulsos nerviosos y la actividad muscular.

Además, el potasio lo vuelve un alimento diurético, muy bueno para enfermedades como hipertensión, gota, cálculos renales y retención de líquidos, pues ayuda a aumentar la producción de orina y no sólo eliminar líquidos, sino sustancias que no deberían almacenarse en tu cuerpo, como ácido úrico. Claro, evita ponerle sal para no cortar el efecto.

Buen aliado contra el colesterol

Contiene beta-sitosterol, el cual, según el Instituto Nacional del Cáncer, contribuye a disminuir las concentraciones de colesterol en la sangre. Asimismo, se cree que esta sustancia disminuye el crecimiento de ciertos tipos de cáncer.

Además, no puedes dejar de lado sus beneficios en tu belleza, pues ayuda a hidratar tu piel cuando lo usas como mascarilla, además de eliminar las ojeras.

Ahora tienes más motivos para incorporar el pepino a tu alimentación; lo mejor es que no necesariamente debes comerlo en ensalada, también en jugos o smoothies verdes, sólo recuerda tratar de incluir su cáscara lo más posible.

