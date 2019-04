Nuevo vídeo de BTS con más de 22 millones de visualizaciones en menos de 24 horas

A menos de una semana de haber dado un adelanto del video musical de su sencillo ‘Boy with Luv’, BTS vuelve a anotarse una victoria, la cual comparte con la cantante estadounidense Halsey.

A 4 horas del lanzamiento del material audiovisual del nuevo tema de la banda surcoreana, este ha sido visualizado más de 22 millones de veces.

Se trata de la primera canción de la nueva placa discográfica del grupo formado por V, Suga, Jeon Jung-kook, J-Hope, Park Ji-min, Jin y RM, que lleva por nombre ‘Map of the Soul: Persona’.

A su vez se trata de la primera colaboración (esperemos de muchas) de la boyband con la intérprete de Without Me.

De la mano del sello discográfico Big Hit Entertainment, ‘Map of the Soul: Persona’ se publica este viernes 12 de abril, porque claro, no podíamos irnos de vacaciones sin nuevo material del grupo sensación del momento.

El disco está estructurado por siete canciones de cerca de 26 minutos de duración, prometiendo a sus fans “comenzar un nuevo capítulo”.

Por otra parte, BTS serán los invitados especiales este fin de semana del programa Saturday Nigth Live, el cual será conducido por Emma Stone.

BTS y Los Simpson

Recientemente Los Simpson decidieron incluir a la banda en su 30 aniversario. Puedes verlos en el capítulo 17 de la temporada 30.

El episodio muestra a Homero, Marge, Lisa y Maggie caminando por lo que parecen ser las calles de Corea del Sur, mientras intentar localizar a Barnie. En su recorrido pasan junto a un restaurante de pollo frito, donde se encuentra pegado un cartel con la leyenda “BTS” y “ARMY” en clara alusión, tanto a la agrupación, como a su grupo de fanáticos.

Fuente: SDP noticias