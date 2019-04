Luce la Ola Roja en olimpiada regional

Integrantes de la Ola Roja, destacaron en la Olimpiada Regional 2019, al lograr un buen número de plazas nacionales en deportes individuales y en los de conjunto después de efectuarse todas las etapas eliminatorias entre marzo y principios de este mes en Sonora, las dos Bajas y Sinaloa.

El fin de semana pasado en el cierre de las fases regionales en Hermosillo, las selecciones sonorenses, como anfitrionas, consiguieron cuatro cupos en el basquetbol de tercias (2002-03 y 2004-05 en ambas ramas) más uno en el formato normal del baloncesto (2002-03 femenil).

Asimismo, en las luchas asociadas 40 gladiadores sonorenses avanzaron en la que fue una competencia Macro-Regional –vieron acción once entidades- además de un par de selecciones de softbol (Sub 19 varonil y Sub 16 femenil) y también dos de volibol de salón (2001-02 de damas y 2000-01 de hombres).

Anteriormente, en Culiacán, Sinaloa, consiguieron sus boletos nacionales cinco selecciones de handball (las dos Sub 20 y el par de la Juvenil Mayor así como el Cadetes varonil) y dos de volibol de playa (1999-2001 femenino y 2002-03 masculino); a ellos se les unieron 12 arqueros y una terna de ajedrecistas.

Mientras que en Tijuana, Baja California, en donde encendieron el fuego de la Olimpiada Regional, un total de 50 taekwondoínes sonorenses ficharon su estancia nacional y por el lado del boxeo cinco pugilistas salieron con la visa a la siguiente etapa.

El atletismo y levantamiento de pesas también participaron en el proceso regional (en Tijuana y La Paz, respectivamente) sin embargo tales disciplinas esperan que su respectiva Federación haga el corrido de listas pues dependiendo de las marcas logradas por los deportistas esos organismos otorgarán los pases nacionales tanto de Olimpiada como de Campeonato Juvenil.

Los deportes fuera del formato de región cumplen por su lado con diferentes eventos selectivos para definir a sus atletas que estarán en los nacionales del 2019, de hecho algunos aún tienen pendientes eliminatorias aunque deberán de anunciar a los clasificados en las próximas semanas.

La etapa nacional de Olimpiada y Campeonato Juvenil 2019 tendrá lugar en varias sedes desde principios de mayo hasta mediados de junio siendo las dos principales Quintana Roo y Chihuahua que albergarán el grueso de las especialidades; el resto estarán repartidas entre Colima, Yucatán, Aguascalientes, Nayarit y Guanajuato.