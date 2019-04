No me voy a doblar antes amenazas: Gobernadora Claudia Pavlovich

Ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo Montaño, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, denunció que ella y su familia están siendo objeto de amenazas e intimidaciones, pero “no me voy a doblar”, aseveró.

Previo a la inauguración de la Primera Reunión de las Zonas Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en las instalaciones del C5i, en Hermosillo, la gobernadora empezó su discurso con una denuncia pública.

“Ustedes saben muy bien que yo soy una mujer que enfrenta problemas y que los sabe enfrentar con mucho valor, y desde aquí les digo aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia que no me voy a doblar”.

“Vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los sonorenses, de aquí les envió este mensaje para que les quede muy claro a todos aquellos que pretendan que la gobernadora del estado no siga por el camino que está trazado, recuperar la seguridad y la paz en el estado”, expresó.

Después se refirió al evento que calificó de relevancia histórica, en materia de coordinación, al estar reunidas varias instituciones del gobierno de la República y 9 secretarios estatales de seguridad pública.

En Sonora hemos hecho de la colaboración, la mejor herramienta para conseguir resultados, dijo la mandataria sonorense al reiterar que trabajará a la par con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para desterrar la corrupción y la impunidad a fin de recuperar la paz en Sonora.

Deben partidos políticos mostrar a sus posibles candidatos al gobierno de Sonora

Todavía no se miran en los partidos políticos a los posibles candidatos a la gubernatura del Estado de Sonora para las elecciones del 2021. Los políticos con posibilidades de llegar a una candidatura, cuando son entrevistados dicen que aún no son tiempos para pensar en eso. Sin embargo, en lo personal se mueven y realizan recorridos por los distritos electorales para que la gente los vaya conociendo. Para hacer política cualquier tiempo es bueno, solo es cuestión de hablar con la verdad. Qué cuando llegan a un lugar no digan que nada más andan dando la vuelta.

A la gente hay que hablarle con la verdad y decirle que les gustaría ser candidato a diputado federal o local, alcalde o gobernador o gobernadora del estado. Ricardo Bours Castelo, expresidente municipal de Cajeme, ya se “destapó” y grita a los cuatro vientos que quiere ser gobernador y buscará llegar a la esquina más refrigerada de Palacio de Gobierno como candidato independiente, por lo tanto, ya está construyendo una estructura que le permita ganar la elección.

Así como Ricardo, todos los que quieran una candidatura para las elecciones del 2021, deben de expresarlo, primero para que sus partidos tengan conocimiento de quieren participar y, segundo, para que empiezan a prepararse de acuerdo al cargo que aspiren. También se vale decirle a la ciudadanía que le gustaría ser su candidato a la gubernatura, diputaciones federales y locales y, por supuesto, a las alcaldías. No se viola ninguna ley al decir que les gustaría ser gobernador.

En el PRI, por ejemplo, si Ernesto Gándara Camou, quiere ser candidato, que lo diga de una vez, no hay necesidad de esperar “los tiempos” electorales, solo es cuestión de decir que le gustaría de candidato a gobernador y punto. En el PAN hay otros tantos, entre ellos, Héctor Larios Córdova, que siempre ha sido su sueño. O Damián Zepeda Vidales, el joven senador que es un político preparado y “aventado”. También se deberían de lanzarse al ruedo para la gente los conozca.

María Dolores del Río Sánchez, dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Sonora, podría ser una buena candidata y mejor gobernadora. Lo mismo que Ana Gabriela Guevara Espinoza, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) y directora nacional de la Conade (Comisión Nacional del Deporte), ambas mujeres preparadas y luchones con muchas posibilidades de ganar la elección. Ana podría ser la candidata de los partidos de izquierda y otros.

Ricardo Bours Castelo dijo en plática con los columnistas políticos que Ana Gabriela es la candidata de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y Manlio Fabio Beltrones, por lo tanto, a lo mejor también se sumaría el PRI a la candidatura. Recuerden que en política todo puede suceder, más en estos tiempos modernos en donde se busca ganar elecciones a como dé lugar. Desparecieron las ideologías y no falta mucho para que desaparezcan los partidos políticos.