Disney+ tendrá a Los Simpsons en exclusiva; el servicio ofrecerá las 30 temporadas completas

Tras presentar su nueva plataforma de contenido en streaming, la empresa estadounidense de entretenimiento The Walt Disney Company anunció que el servicio contará en exclusiva con las treinta temporadas de Los Simpsons.

Todos los capítulos del legendario programa animado estarán disponibles a partir del próximo 12 de noviembre, cuando la plataforma sea lanzada en los Estados Unidos oficialmente con una programación exclusiva reforzada tras la adquisición de 21st Century Fox.

El anuncio se realizó se realizó formalmente durante una conferencia para inversionistas, con un divertido video en el que Homero, Bart, Lisa, Marge y Maggie saludan a su nuevo “jefe supremo corporativo”, el cual termina con una referencia a uno de los personajes más icónicos de la empresa.

La serie de Los Simpsons está disponible actualmente en el servicio de transmisión Hulu, cuyo control mayoritario ahora pertenece a Disney y que, de acuerdo a los ejecutivos de la compañía, seguirán impulsando para llevar el contenido que alberga a más partes del mundo.

Aún no está claro si Disney retirará Simpsons World, un servicio digital dedicado a Los Simpsons que estará disponible para los clientes de FX, pero el programa de televisión no será lo único que la nueva plataforma ofrecerá de forma exclusiva.

Más programación exclusiva de Marvel y Star Wars

Disney+ también incluirá dos nuevas series de acción de Marvel, basadas en los populares personajes de su Universo Cinematográfico: ‘WandaVision’, que seguirá las vidas de la Bruja Escarlata y el androide Vision; y ‘Falcon & Winter Soldier’, una serie en la que Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a interpretar a los personajes.

Entre otras series incluidas en la programación de Disney+ se encuentra la serie musical de High School Musical, una historia basada en Monsters, Inc. (Monsters at Work) y una serie basada en Cassian Andor, el personaje de Rogue One: A Star Wars Story que es interpretado por Diego Luna.

Precio y disponibilidad de Disney+

La plataforma de streaming de Disney+ estará disponible a partir del 12 de noviembre en los Estados Unidos, bajo una suscripción mensual que costará aproximadamente 131.52 pesos mexicanos (7 dólares), aunque su llegada a nuestro país no ha sido confirmado.

Fuente: SDP noticias