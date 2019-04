Cuenta de ayuda para Lyle es falsa

Luego de que se dio a conocer una petición para ayudar económicamente al actor Pablo Lyle, sus agentes alertaron por un timo

El equipo de prensa de Pablo Lyle comunicó a través de sus redes sociales que la cuenta creada GoFundme no tiene ningún vínculo con el actor.

Esta noticia la dieron a conocer, luego de que amigos cercanos al actor tomaron la iniciativa de abrir una cuenta para ayudar a Lyle, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.

“Queremos informarles que la cuenta creada de GoFundme para recaudar fondos a favor de Pablo Lyle no tiene relación alguna con el actor, por lo que les pedimos a todas las personas que no donen dinero a esta cuenta.

Cabe señalar que tras el comunicado en el que se alertaba por un timo, la página fue bajada por completo.

Dan dictamen de autopsia

Las “complicaciones de una herida contundente en la cabeza” arrebataron la vida a Juan Ricardo Hernández, luego de que el actor mexicano Pablo Lyle lo golpeara en la cara tras un incidente de tránsito.

El Departamento Forense del Condado de Miami hizo público un documento (informe previo a la autopsia) en el que se indica la causa de la muerte del hombre de 63 años, quien tras el altercado con Lyle permaneció en terapia intensiva durante algunos días.

El suceso ocurrió el 31 de marzo, cuando el protagonista de la cinta “Mirreyes vs Godínez” fue detenido en el aeropuerto de Miami tras abandonar la escena del percance vial en la que dejó inconsciente al hombre de origen cubano.

De acuerdo con los reportes, el impacto causó una herida en el cráneo y un derrame interno, motivo por el que fue internado en un hospital de esa ciudad estadunidense. El 4 de abril falleció.

Pablo permanecerá en arresto domiciliario con grillete electrónico por lo menos hasta el 1 de mayo, cuando se realice una segunda audiencia en la que el juez podría imponerle nuevos cargos como homicidio no premeditado, involuntario o, en el peor de los casos, homicidio en segundo grado