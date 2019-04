Accidentalmente raya un carro y busca al dueño para pagar el daño

Un usuario de Facebook causó sensación por intentar pagar un error: accidentalmente rayó un automóvil estacionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y busca al dueño para pagarle el daño.

El causante del daño, Víctor Léycegui, confesó que hoy por el mediodía se encontraba estacionado afuera de la Terminal 2 del AICM y accidentalmente dio un raspón a un Prius, que también estaba detenido en la zona.

Al no poder quedarse en el sitio por las prisas y no poder dejar un mensaje al dueño, decidió retirarse, no sin antes tomar una foto al vehículo.

Aplauden honestidad

Tras publicar el mensaje Léycegui fue elogiado en Facebook, por demostrar honestidad y querer resarcir un daño que fácilmente pudo haber evadido.

El mensaje ha sido compartido 103 veces hasta el momento, aunque el dueño no ha aparecido todavía.

¿Qué son los 6 grados de separación?

Se conoce como 6 grados de separación a la idea de que en cualquier punto del planeta puede conectarse a dos personas a través de una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios.

Esta teoría fue propuesta en 1930 por la escritora de Hungría Frigyes Karinthy.

La idea ha sido popularizada en series y películas como Six Degrees of Separation, filme lanzado en 1993 y estelarizado por Will Smith.

También han surgido variantes cómicas como “6 grados de Hitler”, un juego de internet que afirma que cualquier artículo de Wikipedia puede llevar a una nota relacionada con Hitler y los nazis en máximo 5 enlaces encontrados dentro de éste.

¿Qué es un Prius?

El Toyota Prius es un automóvil híbrido gasolina-eléctrico, popular en Estados Unidos.

El Prius fue el primer vehículo híbrido en ser producido en serie, y fue lanzado en Japón en 1997, llegando al mercado mundial en el 2000.

Poco a poco ha ido ganando terreno en México, haciéndose más visible en grandes urbes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Fuente: SDP noticias