Yanet García niega comprar seguidores…y no cree que la sigan solo por su cuerpo

Yanet García está por llegar a los 10 millones de seguidores por lo que intuimos que ya está planeando la pose perfecta para la fotografía, también perfecta, que regalará a sus fans y será más que candente; sin embargo, mientras la cifra crece, la originaria de Monterrey quiere dejar claro que sus fans la siguen más por su ingenio que por su cuerpo.

Recientemente circuló en medios que la conductora del Programa Hoy compra usuarios para que sus redes sociales se vean imponentes, algo que negó rotundamente la propia, a través de sus historias de Instagram.

“Yo empecé desde cero y he hecho crecer mis redes sociales, poco a poco, con esfuerzo, con paciencia, pero sobre todo siendo yo, siendo original, nunca he comprado seguidores, nunca he pagado publicidad en Instagram”

Asimismo, dijo estar segura de no sumar seguidores porque es guapa y tiene un escultural cuerpo así que da por hecho que su logro se debe a crear contenido original todos los días.

“Hay chicas más guapas que yo, hay chicas con mejor cuerpo que yo y no tienen los seguidores que yo tengo. No se trata de eso, no se trata de estar guapa y tener un buen cuerpo, se trata de trabajar todos los días, de crear contenido nuevo, de ingeniártelas, que es lo que al público le gusta”.

En sus redes sociales abundan fotografías hot

No es ningún secreto que la también modelo gusta compartir en Instagram imágenes de sí misma ejercitándose mientras luce ropa deportiva entallada, la cual resalta sus marcadas curvas.

No pasan desapercibidas sesiones de ella probando sexys y diminutas tangas e incluso posando de bajo del agua con espectaculares bikinis.

Yanet García en la 4ta transformación de El Tenorio Cómico

Por otra parte, la “Chica del Clima” compartió las primeras imágenes de su caracterización en el Tenorio Cómico que se estrenará el próximo 3 de mayo.

El proyecto está encabezado por Los Mascabrothers, Daniel Bisogno, María Elena Saldaña, Claudio Herrera, Herson Andrade, Hugo Alcámtara, Pierre Ángelo y Pedrito sola.

Fuente: SDP noticias