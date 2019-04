Exhiben a “Profes” de Tiempo Completo

Es mal mensaje asesinato de ootro agente

Harán en Sonora reunión muy a la segura

Que sabe escuchar consejos la Alcaldesa

Exhiben a “Profes” de Tiempo Completo…Y la que sí que ya ha “prendido”, es la creciente inconformidad por lo de la suspensión del horario extendido en algunos planteles educativos, que forman parte del Programa Escuela de Tiempo Completo, por como los profesores que lo imparten, simplemente se han negado a volver a clases, a pesar de que ya les pagaron lo que les debían. De ese pelo.

Tan es así que para prueba está que ante esa negativa los paterfamilias de la Primaria “Rosalío E. Moreno” de esta Capital, tomaran las instalaciones para protestar y exigir la reanudación de la prestación de ese servicio educativo, por ya no haber motivo para que dichos mentores lo tengan suspendido, en lo que no descartan que sea la primera manifestación de muchas otras que se vengan en escalada. ¡Zaz!

No en balde es que quien luego luego tuvo que acudir en plan de “apagafuegos”, es el Director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Rafael Robles Vázquez, para explicarles como “masca la iguana”, como se dice el dicho, al remarcarles que las reglas de operación de esa modalidad las emite el gobierno federal, y que solo esa instancia es la que puede modificarlas.

Es por eso que adquiera más relevancia el que ya antes el Secretario de la SEC, Víctor Guerrero González, saliera a puntualizar que no había excusa ni pretexto, para que esos maestros no reanudaran esas actividades de reforzamiento académico, por ya no existir ningún adeudo para esos docentes, directivos y personal de apoyo, con relación a la compensación que les otorgan por esa prestación extra.

Y es que primero se escudaban en que les debían varios meses de chamba, por ese concepto fuera de lo que son sus horarios normales, pero ya después se quejaron porque les aplicaban el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a esas percepciones, ante lo que José Víctor precisara, que sin ser parte de sus facultades, pero ya le hicieron la respectiva solicitud al Sistema de Administración Tributaria (SAT). ¡Qué tal!

Sin embargo la cruda realidad es que ni con ese respaldo de gestión que les han ofrecido los han podido hacer entrar al renglón y por el contrario se han mantenido en su postura de no retomar ese compromiso laboral contraído, a pesar de que una y otra vez ya les dejaran en claro, que los pagos correspondientes para los próximos meses ya están asegurados, para lo que será la conclusión del ciclo escolar 2018-2019.

Casi por nada es que hasta el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf), Cecilio Luna Salazar, ya propusiera que los incumplidos “Profes” que no quieran estar en esos centros de enseñanza, en los que hay que talacharle más al frente del pizarrón, “pos” que opten por cambiarse a otros en los que no tengan esa responsabilidad, para que le den oportunidad a quienes sí quieran hacerlo. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Es mal mensaje asesinato de ootro agente…Vaya que lo que ya manda un muy mal mensaje y pone la cosa que arde, y no es albur, es que ahora hubieran emboscado y acribillado a otro agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Aarón Guadalupe Arvayo Acuña, alias El Jordán, de 49 años, al ser ejecutado en calles de la colonia Solidaridad, primera etapa. ¡Pácatelas!

Toda vez que Arvayo Acuña, quien era Jefe de Grupo del Departamento de Combate al Narcomenudeo de la AMIC en la Base Operativa de Hermosillo, es el tercer elemento de esa corporación que es asesinado a balazos, ya que el pasado 11 de marzo igual balearon a uno más en el fraccionamiento Las Lomas; y el 27 de febrero al primero de ellos en Esperanza, es decir, uno por mes, y con el mismo sello. ¡Vóitelas!

En lo que han sido crímenes perpetrados casi de manera similar, por como en esta ocasión a Aarón Guadalupe varios hombres armados lo sorprendieran cuando estaba a bordo de una unidad oficial, un pick up Dodge Ram, ya que lo rodearon y comenzaron a dispararle hasta dejarlo sin vida en el interior del mismo, para después huir y a las cuadras incendiar el vehículo en el que salieran “chicoteados”. ¡Ñácas!

O séase que así estuvo ese nuevo hecho de alto impacto que le volviera a “pegar” a los de la AMIC, que depende de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de ahí el porque la Fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, con todo y la pena pero se comprometiera a investigar y dar con los responsables, al sentenciar que la mejor forma de honrar a los policías caídos, es redoblando esfuerzos contra el hampa.

De ahí que sea un condenable fatídico suceso que pone de manifiesto, que a ese grado a llegando ya la reacción de la delincuencia, al intuirse que El Jordán Arvayo pudo haber detenido a alguien de los llamados “pesados” o en general tal vez afectó intereses con la labor que realizaba, como para que el citado grupo de sicarios atentaran contra su integridad y lo quitaran del medio, como lo hicieron. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Harán en Sonora reunión muy a la segura…Pa´ quien dude el como Sonora ya es tomado como buen punto de referencia en el ámbito de la seguridad, ahí tienen que el titular de esa área en el Estado, David Anaya, anunciara que mañana viernes Hermosillo será la sede de la primera Conferencia de las Zonas Noroeste y Noreste en el 2019, organizada por la Secretaria de Seguridad Pública del País.

Con ese fin es que Anaya Cooley adelantara que tal cumbre se celebrará a media mañana en la sede del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I), en la que participarán diez secretarios estatales de esa especialidad, la cual será encabezada por el encargado de ese rubro en México, Alfonso Durazo, en la que analizarán “de pe a pa” el espectro delincuencial. ¡Mínimo!

Ante lo que esté de más el apuntar, que con la presencia del secretario de Seguridad Pública federal o Durazo Montaño, lo que es la Entidad se convertirá en el centro de la atención nacional, en cuanto a los acuerdos que pudieran tomarse por estos lares, derivado de la política de regionalización que ha venido implementando el originario de Bavíspe, de ahí las expectativas que hay al respecto. Ni más ni menos.

Pues el objetivo de esas reuniones es establecer mecanismos para crear políticas, programas y acciones para asegurar una coordinación efectiva y eficaz entre los Estados y Federación, por lo que en esta ocasión tratarán temas como el de Estrategia de Combate al Delito de Secuestro 2019-24; Modelo Nacional de Policía; Actualización y de la Plataforma México, y de la Guardia Nacional, entre otros.

Es por lo que esta vez vendrán “los meros chichos” de Seguridad de Baja California, José Sánchez; de Baja California Sur, Navío Wong López; así como de Chihuahua, Óscar Avendaño; mientras que de Sinaloa, Cristóbal Castañeda; Coahuila, José Pliego Corona; Durango, Francisco Castrellón Garza; Nuevo León, Aldo ZuaZua; San Luis Potosí, Javier Pineda Arteaga; y Tamaulipas, Augusto Cruz Morales.

Y tan es el tema de moda que predomina hoy en día, que José David ventilara, que en lo que tiene que ver con la operatividad de la recién creada Guardia Nacional ya trabajan en la localización de lo que serían los terrenos donde quedarían sus cuarteles, con la mira puesta en la formación de los elementos, y para eso tentativamente ya contemplan a Cajeme y Ures. ¿Cómo la ven?

Luego entonces habrá que ver qué clase de humo sale de ese cónclave que será muy a la segura, del que la gobernadora, Claudia Pavlovich, y Anaya Cooley, serán los anfitriones. Así “el juego” que tendrán.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que sabe escuchar consejos la Alcaldesa…La que está haciendo valedero aquello de que, la que no escucha consejo, no llega a viejo, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, como lo demuestra el que compartiera experiencias con el ex gobernador de Antioquia, Colombia, y ex candidato a la presidencia de esa Nación, Sergio Fajardo, en un acercamiento que tuviera lugar en esta Ciudad del Sol.

Y para ese efecto dan cuenta que Célida Teresa hiciera participe de ese encuentro de retroalimentación a los miembros del gabinete municipal y autoridades del Tec de Monterrey, Campus Noroeste, ante quienes el también ex alcalde de Medellín expusiera el enfoque gubernamental que aplicara y que lo llevara a contender por la Presidencia de la República colombiana, basado en la transparencia y educación.

Así que se saca por conclusión que Fajardo debió haber dejado sembrada la semilla del cómo hacerle para que germine una buena administración de gobierno, en este caso municipal, como la presidida por la munícipe emanada de Morena, con todo y el handicap en contra o a las diferentes crisis con las que iniciara su trienio, como es la financiera y de los servicios públicos más elementales. De ese vuelo.

Razón por la cual es que López Cárdenas también contará el cómo es que después de tomar posesión en septiembre del año 2018, contra viento y marea ha ido sacando el buey de la barranca o de los baches en los que se encontraba, al reseñar la situación actual que guarda el municipio, así como los retos que tiene a largo plazo en infraestructura y de apoyos en general para que haya más inversión. Así la visión.

Eso al manejarse que hubo una coincidencia que predominara, como es la de que todas las acciones oficiales deben estar encaminadas a procurarle un mejor futuro a las mayorías, para impulsar avances en pro de la ciudadanía, que es con lo que dicen que se quedaron la “Presimun” y sus colaboradores, después de escuchar al político y ex funcionario de origen sudamericano. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]otmail.com