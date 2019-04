Sandra Echeverría revivirá a las emblemáticas gemelas de ‘La Usurpadora’

Hace unas semanas se dio a conocer que ya se prepara el remake de la exitosa telenovela ‘La Usurpadora’, una historia creada en el año 1998, que trató de una joven humilde que se dejó manipular por su hermana gemela para que la reemplazara y ella se pudiera ir con otro hombre.

La telenovela estuvo dirigida por la productora Beatriz Sheridan y Salvador Mejía, fue protagonizada por la actriz Gabriela Spanic y Fernando Colunga, esta estuvo compuesta por 102 episodios, durando todo un año en la pantalla chica..

Ahora la nueva versión para Televisa será dirigida por Carmen Armendáriz, quien finalmente dio a conocer el nombre de la actriz que dará vida a las emblemáticas gemelas Paola y Paulina.

Se trata nada más y nada menos de Sandra Echeverría, quien será la encargada de interpretar a los personajes que en 1998 se convirtieron en los más exitosos de la televisión mexicana.

Respecto al nuevo proyecto, Echeverría comentó:

“Es una historia mucho más llevada a lo contemporáneo, tiene mucha situación política a lo que estamos viviendo hoy en nuestro país”.

SANDRA ECHEVERRÍA

Sandra Echeverría dijo estar consciente de que este proyecto le traerá un sin fin de comparaciones con el trabajo que realizó Gabriela Spanic. Sin embargo, la actriz mexicana señaló que solo se enfocará en los comentarios positivos.

De las cosas más interesantes que cabe resaltar sobre esta nueva versión, es que el personaje de la gemela malvada, Paola Montaner de Bracho, será la Primera Dama de México.

Sabías que Sandra Echeverría…

Su nombre completo es Sandra Echeverría Gamboa es hija de padre mexicano y madre dominicana, nació en la ciudad de México un 11 de diciembre de 1984.

Es actriz y cantante mexicana que ha ganado múltiples premios incluyendo el Mexican Journalist Circle como Mejor Actriz Revelación en el 2002. Se casó con el cantante Leonardo de Lozanne en el 2014. La pareja tiene un hijo en común y se llama Andrés.

“Nunca me animé a cantar el género regional mexicano porque yo sentía que no había mucha atención en este, que la gente me iba a ver más adulta o más grande, como que nunca me terminaba de animar. Debo confesar que es en lo que me siento mas cómoda y se me da natural”.

SANDRA ECHEVERRÍA

Fuente: SDP noticias