Presidente de la CRE autorizó compra de planta de fertilizantes más cara del mundo, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, de autorizar la compra de una planta de fertilizantes que costó 500 millones de dólares (mdd), cuando su precio era de 50 (mdd).

Una planta de fertilizante que costaba cuando mucho 50 mdd y la compraron en 500 mdd, 450 mdd de utilidad a costa del erario, del presupuesto y él (García Alcocer) lo autorizó y ahora está en la CRE diciendo que nos vamos a quedar sin gas.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En conferencia de prensa matutina, mencionó el tema porque aseguró que en el actual gobierno aún quedan funcionarios al servicio de administraciones pasadas.

El mandatario señaló que en otros sexenios se formaron grupos de intereses que tenían al gobierno secuestrado para hacer “jugosos negocios” porque se “pontificó” el modelo neoliberal.

Las acusaciones de Obrador contra García Alcocer comenzaron cuando el titular comisionado comentó que en las cuatro ternas para la CRE, propuestas por el ejecutivo, hacían falta candidatos con perfiles energéticos.

En una de sus “mañaneras”, el mandatario lo acusó de tener conflicto de intereses con la empresa Fermaca porque el director es primo hermano de su esposa, y con Vestas donde labora un cuñado, por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó una investigación.

AMLO pide a corruptos que presenten sus renuncias

López Obrador llamó a los corruptos que siguen en el servicio público a presentar sus renuncias porque, advirtió, serán expuestos ante los ciudadanos sin afectar su dignidad.

Si se aferran que se van a quedar, no lo van a lograr y cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, van a ser expuestos, lampareados, no tiene caso. Toc toc toc, hay que tocarles la puerta.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Fuente: SDP noticias