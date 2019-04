Japonés busca limpiar basura espacial

Con la anunciada colocación de miles de minisatélites de telecomunicación en órbita terrestre en los próximos años, el riesgo de colisión con basura espacial no para de aumentar. Para el empresario japonés Nobu Okada, eso es una oportunidad.

Este hombre de 46 años fundó la empresa emergente Astroscale en 2013 en Singapur con el objetivo de lanzar satélites limpiadores al espacio. La compañía, que ahora tiene su sede en Tokio, emplea a 71 personas.

Astroscale hará una demostración en 2020. La empresa lanzará un satélite y un minisatélite al mismo tiempo. El primero atrapará el segundo con la ayuda de una placa imantada, con el objetivo de desorbitarlo, es decir, llevarlo a la atmósfera para que arda allí.

Los europeos y los estadounidenses están trabajando en conceptos similares; pero, hasta el momento, la idea de limpiar la órbita terrestre sigue siendo muy experimental.

Nobu Okada se presentó en la edición 35 del Space Symposium, la gran cita de la industria espacial en Colorado Springs, en Estados Unidos.

Cuando fue cuestionado acerca de si existe un mercado para la limpieza espacial, aseguró: “Cuando empecé me decían: no hay mercado, nadie pagará para retirar residuos. Para mí era una buena noticia, porque si no hay mercado, ¡no hay competencia! Pero la densidad de la basura espacial ha alcanzado un nivel tan crítico que se pueden producir colisiones en cualquier momento. Alguien tiene que limpiar el espacio”.

Una parte de los satélites morirá en órbita y tendrán que ser sustituidos para garantizar la cobertura. Por tanto, hay que quitar los viejos satélites para que la órbita quede limpia.

Indicó que el otro mercado potencial para su empresa son los residuos que ya están arriba, los cuales proceden en su mayoría de Estados Unidos.

“Hay que darle prioridad a los más peligrosos, por ejemplo, la parte más alta de los cohetes, y los gobiernos deberán financiar”, indicó.

Pero, cuando fue cuestionado acerca de quiénes podrían ser sus clientes y cuál el costo de este servicio, dijo “tenemos varios proyectos con clientes potenciales. Antes de que empezáramos, la gente no tenía ni idea del coste de retirar residuos espaciales, ya que no existía la tecnología necesaria para hacerlo. La gente pensaba que serían 100, 300 o 500 millones de dólares para retirar un solo objeto. Nuestro precio dependerá de la ubicación del objeto en el espacio, pero será mucho, mucho menos de eso”.

Fuente: Lopez Doriga