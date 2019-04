Influencer Jessy Taylor llora al saber que tendrá que trabajar como cualquier persona

El auge de las redes sociales trajo consigo que cientos de personas encontraran su sustento económico al compartir diversos contenidos en múltiples plataformas, como es el caso de Jessy Taylor, influencer de Instagram.

Aunque para muchos este podría parecer el trabajo ideal, lo cierto es que no todo es positivo, tal como demostró Taylor recientemente. Y es que Instagram bloqueó su cuenta en la cual contaba con más de 100 mil seguidores, hecho que representaría la pérdida de su modo de vida.

A través de un video difundido en YouTube, Jessy relató entre lágrimas que varios usuarios reportaron su perfil en la plataforma de interacción, lo que derivó en que fuera cerrada. Asimismo, afirmó que esta situación le podría traer como consecuencia regresar a su trabajo en un restaurante de comida rápida o incluso volver al ser explotada sexualmente con fines comerciales, como le ocurrió previo a su incursión en Instagram.

“Estoy en Los Angeles porque quiero estar en Instagram. No soy nada sin mis seguidores. Quiero decirle a todos los que me están reportando que lo piensen dos veces porque están arruinando mi vida, ya que gano todo mi dinero con las redes sociales y no quiero perderlo. Trabajé jodidamente tanto para llegar donde estoy y que me lo quiten es la peor sensación del mundo… Fui abandonada por mi familia, me han traicionado todos los que conocía. Intenten estar en mis zapatos una vez y les garantizo que ninguno duraría mucho en ellos. No quiero un trabajo normal, como trabajar en McDonald’s porque trabajé allí pero no quiero volver a esa vida, estoy perfectamente feliz donde estoy”.

JESSY TAYLOR

Cabe señalar que Taylor hizo otra cuenta en la cual apenas registra 5 mil seguidores, por ende, pidió a sus fans que la sigan apoyando ya que, según confesó, tiene deudas que ascienden a más 400 mil pesos (20 mil dólares).

Fuente: SDP noticias