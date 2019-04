Superan meta en entrega de lentes

Gobernadora Claudia Pavlovich puso palomita al programa y a sus beneficiados

Para mejorar la calidad de vida de sonorenses con problemas de visión, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo entrega lentes, a través del programa “Regalo de la Vista 2019”, y junto a los beneficiados puso una palomita a éste y al compromiso cumplido y superado de apoyar a quienes requerían de este complemento de la vista, con adaptación especial.

Acompañada por niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad, la mandataria estatal recorrió los stands y supervisó la entrega de los lentes especiales que fueron graduados y adaptados de manera especial a los beneficiados.

Con esta acción se han entregado tres mil 96 lentes este año, con lo cual se superó la meta planteada de inicio, que fue de 2 mil 800; y en lo que va de la actual administración suman más de 11 mil beneficiados.

“Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y decirles lo más importante, que cuando uno dice algo hay que cumplirlo, les dije hace cuatro semanas que íbamos a estar y aquí estamos ya entregando sus lentes, le ponemos palomita, es bien importante, las mujeres sonorenses cumplimos con la palabra, es en un mes y aquí estamos en un mes”, afirmó.

La importancia de contar con el apoyo de las organizaciones civiles de la sociedad como Club Rotario Pitic y Vosh Internacional, es fundamental, destacó la titular del Ejecutivo Estatal, porque en coordinación con éstas, entre Gobierno del Estado y Ayuntamientos, se benefician más sonorenses.

“Estoy muy contenta de cumplir con mi palabra, y que estamos aquí todos reunidos en equipo, porque cuando uno trabaja con la sociedad como el Club Rotario, que siempre se ha caracterizado por ser gente que siempre trabaja en favor de los demás, sin ningún interés más que ayudar, pues aquí es lo que tenemos de resultado”, señaló.

Manuel Puebla, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), detalló que con la entrega de los 611 lentes especiales, se cumplió con la entrega de tres mil 96 lentes en la Cuarta Jornada, para un total de 11 mil 911 beneficiados con el programa “Regalo de la Vista”, en lo que va de este Gobierno.

Explicó que la aplicación de exámenes de la vista fue por parte de un equipo de optometristas y voluntarios, coordinados por Vosh Arizona y apoyados por estudiantes la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Aguascalientes e integrantes del Colegio de Optometristas de Sonora.

Lilia Esperanza Ruiz Esparza, beneficiada del programa, agradeció a la gobernadora Pavlovich por apoyarla en adquirir sus nuevos lentes, ya que a sus 40 años de edad, sólo había podido adquirir un par de lentes, a pesar que desde los 13 años de edad los requería, pero por poca solvencia económica no los había podido cambiar.

“Sufría de migrañas, por la fuerza que hacía con la vista, no podía mirar a los lejos, mi problema es de distancia, no es de cerca y no podía mirar los rostros a lo lejos, ahorita sí es claro, imagen clara todo, hasta las imperfecciones veo (entre risas)”, aseguró.