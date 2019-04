“Pinta pa´ largo” huelga de la Unison

“Pinta pa´ largo” huelga de la Unison…La que está pintando como para que se solucione para abril o para mayo, como dice la canción, es la huelga que desde hace 8 días estallaran simultáneamente en la Unison los del Sindicato de Académicos y de los Trabajadores y Empleados, por la forma en que no han quitado el dedo del renglón, en cuanto a sus exigencias. De ese pelo.

Y más después de que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, “les repasara la plana”, al advertir que prácticamente es imposible cumplir lo que exigen dichas leoninas organizaciones sindicales, de ahí que exhortara a sus cabecillas a pensar en el estudiantado y aceptar los ofrecimientos que les han hecho, por “el horno no estar para bollo$”, y mucho menos para ese tipo de exce$o$. ¡Tómala!

Eso al recordarles que en estos momentos Sonora atraviesa por unas finanzas públicas muy precarias, a partir de que a nivel federal hay cada vez más recortes presupuestales, de ahí que en otras Entidades sí hayan hecho conciencia de esa falta de recursos y no hayan colocado las banderas rojinegras, como aquí sí lo hicieran el Steus y Staus, que es por lo que mantienen paralizada al Alma Mater. ¡Pácatelas!

Y si a eso se le suma que los operadores de la Federación se han mantenido como el chinito, es decir, nomás “milando”, en torno a ese conflicto de la Universidad de Sonora, como ya se lo han echado en cara al llamado superdelegado, Jorge Taddei Bringas, pues eso termina de completar el cuadro, y hacer presagiar que irá pa´ largo, por simplemente no verse el de a cómo puedan llegar a un punto de acuerdo, y “píor” metiéndole presión, como lo acaban de hacer con una marcha de protesta que realizaran.

Si se toma en cuenta que de nada sirve que se sienten a dialogar, si para el caso los enhuelgados se han mantenido “montados en su macho”, a la hora de no aceptar otras propuestas que no sean las de ellos, de ahí el porque sea un lío laboral ya se ha convertido en un callejón sin salida, y más cuando simulan que no es cuestión de dinero, cuando al final cualquier petición termina concluyendo en eso. ¿Qué no?

Es por lo que Claudia una vez más apelara a la sensibilidad de los dirigentes, para que caigan en cuenta de la afectación que están causando con esa paralización que iniciaron el pasado martes 2 del presente mes, por los sacrificios que hacen las familias de los estudiantes para que cursen una carrera universitaria, como para que todavía los hagan perder tiempo con esas suspensiones laborales. De ese tamaño.

De ahí que para más que los ausentes desrepresentantes del gobierno federal, que le siguen quedando mal al “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, es que Pavlovich se comprometiera a continuar haciendo la tarea de mediadora, pero respetando la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, en aras de que dejen de perjudicar con ese paro a una comunidad estudiantil de más de 35 mil futuros profesionistas.

Sólo con bloqueos atendieron al agro…Y en otra revuelta que tiene que ver con la falta de lana y las recortada$ al pre$upuesto por parte de la nueva administración emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ahí tienen que a los que sólo haciendo oootro mega bloqueo carretero los atendieron, es al sector de los agricultores, por como les redujeran los apoyos para el campo. ¡Ñácas!

Ya que ante los “oídos sordos” que habían hecho con relación a sus demandas, es que una vez más organizaran una protesta, pero ahora sí echándoles no el caballo encima, sino más bien los tractores y demás maquinaria pesada que utilizan en sus labores agrícolas, con la que marcharan hasta la caseta de Fundición en el Sur del Estado, para manifestarse junto con los productores de Sinaloa. ¡Órale!

Porque ni tan siquiera se sabe si hay un delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de la que secretario, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, que es la instancia a la que le corresponde resolver esa problemática de la falta de respaldo para la agricultura comercial, por aquello de que ahora las instalaciones de esa secretaría está en Obregón, de ahí la confusión que hay. De ese vuelo.

Prueba de ello es que trascendiera que tuvo que ser mediante la intervención de un diputado que integra la Comisión de Agricultura en el Congreso de la Unión, el como por lo pronto desactivara esa rebelión, con la promesa de que se les gestionaría una respuesta a sus solicitudes, para buscar que les restituyan los niveles de subsidios que les otorgaban, los cuales se los bajaron hasta hacerlos incosteables. ¡Vóitelas!

A ese extremo es que tampoco “han dado con bola” Villalobos Arámbula y sus malas compañías, a raíz de que para maldita la cosa ha servido el que ahora tengan su sede en Cajeme, por como no remedian ni lo más inmediato, y para seña está el que dichos trabajadores del agro le sigan batallando para que los atiendan, entiendan y respondan, a fin de mantener a flote esa actividad que es vital para la Entidad.

Sentencian a alcalde que era una fichita…Quien terminó por confirmarse que era toda una fichita camuflajeada de alcalde, es el hoy “Presimun” morenista de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, luego de ser sentenciado a 15 meses de prisión en una cárcel de Tucson por fraude, al usar pasaportes falsos para intentar cruzar la frontera, cuando pretendía llevar a su familia a Disneylandia. ¡Palos!

En lo que es una sentenciada con la que “se les cayó el teatrito” a los miembros de su equipo, quienes el pasado 27 de diciembre cuando lo detuvieran en Nogales, Arizona, inicialmente inventaron que se había ausentado porque estaba en la Ciudad de México, pero ya después la compusieron y dijeron que fue a recibir un tratamiento médico “al otro lado”, nombrando como interino a Francisco Javier Gaxiola.

Sin embargo lo que es el fiscal gringo, Heather Siegele, con su fallo corroboró el largo historial delictivo que se machucaba, como es que en el 2010 purgara una condena carcelaria de 70 meses por traficar poco más de 20 kilos de cocaína en Indiana; además de que también fuera detenido por “pollero” o traficante de ilegales, y demás, de ahí que no se sabe como es que llegara a ser candidato del Partido de Morena.

Razón por la cual es que esté de más el señalar con dedo de fuego, que con esa enjuiciada Aboyte Limón le estaría diciendo adiós a la alcaldía, a pesar de la amañada licencia que por 90 días le dieran el pasado mes de enero, y es que estaría refundido “en el bote” hasta mediados del 2020, por lo que así estuvo el debut y despedida del exhibido delincuente en el mundo la política, a la que lograra infiltrarse. ¡Glúp!

No en balde es que así está “la quemada” para los representantes morenistas, que a nivel estatal encabeza Jacobo Mendoza, como lo demuestra que el jerarca del priísmo en Sonora, Ernesto De Lucas, ya los llamara a no hacerse “de la vista gorda”, para que atiendan y enfrenten esa vergüenza internacional que ha provocado el munícipe al que todavía encubrieran, por como no hicieran mayor ruido al respecto. ¡Ups!

Por tal motivo es que De Lucas Hopkins fuera más allá, al convocar a todos los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, donde los morenos son mayoría, a decretar la suspensión o revocación del mandato de Aboyte, no sólo para en parte rescatar la imagen de los sonorenses, sino además porque la pena que le impusieran rebasa los tiempos legales para que pueda cumplir con esa obligación a la que fallara. ¡Zaz!

Van pa´ tras con Cuarta Transformación…Y sí que el tan prometido cambio por los del gobierno de la Cuarta Transformación ¿o Deformación? ya está llegando, pero no precisamente para bien, sino para ir para atrás como el cangrejo, y para muestra está que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, destapara con que quieren regresar a lo que sería el cobro de la desaparecida tenencia vehicular.

Con todo y que a la clásica o como ya se ha vuelto costumbre que lo hagan, ante cada barrabasada de esas, es que ya ayer saliera el “Preciso” de Andrés Manuel López Obrador a hacerla de salvador, para en su rueda de prensa mañanera desmentir a Herrera, al negar que eso vaya a suceder, y que por el contrario no habrá nuevos impuestos ni nada que se le parezca, por lo que así estuvo la desmentida. ¡Ouch!

No obstante y que el segundo de a bordo de esa instancia hacendaria no hiciera esa aseveración en una declaración de banqueta, sino en un encuentro que sostuviera en la Cámara de Diputados, al argumentar que eso mejoraría la recaudación de Entidades y municipios, ya que junto con el impuesto Predial podrían sumar entre $120 mil y $250 mil millones que se destinarían para obra y servicios públicos. ¿Será?

O séase que eso deja entrever que Herrera Gutiérrez no sólo habló porque tiene boca, por como acudiera muy bien preparado a esa encerrona con los legisladores, de ahí que más bien “huela” a que se trató de de una estrategia para checar qué reacción habría ante esa proposición indecorosa, por lo que al “lloverles” por todos lados, es que AMLO saliera a salvarlo o negarlo, cual Judas que desconociera a Jesús.

Derivado de lo anterior es que a López Obrador no le quedara el que pretendiera justificar esa aberración con su socorrido cuento de que eso es lo que quisieran sus adversarios, cuando es uno de sus funcionarios el que “le puso el cascabel al gato” al proponerlo, con lo que una vez más se evidenció aquello de que, cuando el río suena, es que algo más que agua podía llevar. Ni más ni menos.

