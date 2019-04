Deben escuelas cumplir horario extendido

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), respalda al magisterio sonorense y lo acompaña en los diversos procesos y programas relacionados con su desempeño profesional, aseguró Rafael Robles Vázquez a la comunidad escolar de la primaria “Rosalío E. Moreno”.

El Director General de Educación Primaria de la SEC se reunió con personal directivo, docente y administrativo que labora en el Programa Escuela de Tiempo Completo (PETC), así como con padres de familia, para informales sobre la operación de ese programa.

Acompañado del coordinador general de Programas Federales de la SEC, Jorge Eduardo Hidalgo Hurtado, del Director del PETC en Sonora, Martín Francisco Leyva Martínez, y la Directora de Primarias Estatales, María Guadalupe Fimbres Mézquita, Robles Vázquez explicó que las reglas de operación las emite la federación y solo esa instancia puede modificarlas.

Recordó que no existe ningún adeudo con docentes, directivos y personal de apoyo en la compensación que ampara la prestación de horario extendido en las Escuelas de Tiempo Completo y que se solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) se pronuncie sobre la inquietud del personal respecto a la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Ni el Gobierno del Estado ni la SEC, subrayó, tienen facultades sobre la administración o aplicación de impuestos federales.

Esta inquietud, aseguró, se pueden revisar sin afectar el horario extendido en escuelas de Tiempo Completo, por el que personal de apoyo reciben el pago correspondiente, mismo que está garantizado para pagarse puntualmente los próximos meses hasta concluir el ciclo escolar 2018-2019.

Una vez aclaradas las dudas, los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura hicieron un llamado a que se siga prestando el servicio de horario extendido en las Escuelas de Tiempo Completo, como marcan las reglas de operación a las que se adhirieron docentes, directivos y personal de apoyo, y que las niñas, niños y jóvenes avancen en los programas planteados en el proceso enseñanza aprendizaje

Maestros inconformes pueden cambiar de escuela: AEPAF

Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) en Sonora, Cecilio Luna Salazar dijo que los docentes que no quieran estar en escuelas de tiempo completo pueden solicitar su cambio a otros centros de trabajo, ya que no hay motivo para que no cumplan los horarios, porque los pagos pendientes ya se efectuaron.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con situaciones como la presentada en la primaria Rosalío E. Moreno en Hermosillo, donde los maestros no cumplen con el horario extendido.

Consideró que las escuelas de tiempo completo refuerzan al alumno en áreas como la académica, la lúdica y además se refuerzan con nuevos clubes, por lo que se inclinó porque aumente el número de planteles en esta condición.