Dan 15 meses de cárcel a alcalde de Bácum

Rogelio Aboyte Limón, Alcalde de Bácum, Sonora, fue sentenciado a 15 meses de prisión en Estados Unidos por intentar ingresar a ese país en diciembre de 2018 con un pasaporte falso.

De acuerdo con el medio The Arizona Daily Star, una Corte de Distrito en Tucson, Arizona, determinó la sentencia ayer en contra del político morenista.

Desde enero pasado, Aboyte Limón se declaró culpable de la falsificación del pasaporte para llevar a su familia a Disneyland, de acuerdo con documentos que sirvieron en la indagatoria del Tribunal de Distrito Federal.

REFORMA publicó desde enero de este año que, por intentar cruzar con una identificación a nombre de Jaime Fernando Bautista, el entonces Alcalde fue detenido en el puerto de Nogales, Arizona.

Además de este delito, el morenista también pasó 70 meses en prisión por traficar cocaína en 2010, de acuerdo con una Corte Federal de Indiana.

“Eso no lo presentó en su declaración a Morena, lo omitió al momento de registrarse, nunca los presentó, está detenido por falsificación de documentos ahorita”, aseguró una fuente del partido.

Tras la captura, tomó el cargo como Alcalde interino de Bácum Francisco Javier Villanueva Gaxiola, quien anteriormente fungía como regidor.

Con la sentencia publicada, la dirigencia de Morena en Sonora explicó que ellos se deslindaron de Aboyte Limón desde el momento de su detención.

“Desde el inicio dijo el presidente del partido que no se iba a solapar actitudes que se apartaran del marco de la ley de ningún Alcalde emanado de Morena”, respondió un integrante del partido.