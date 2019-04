América, el rey de las Copas

Los azulcrema vencieron por un gol a cero a FC Juárez en la final

América se convirtió en el máximo ganador de la Copa MX. No hubo impedimentos, ni sorpresas, las Águilas se agenciaron la sexta Copa MX de su historia luego de derrotar 1-0 a FC Juárez en la Final.

¿Qué le queda al América? Sellar un semestre de ensueño no sólo con el título de Liga que significaría el doblete, sino el bicampeonato de Liga.

Ni siquiera León y Pumas, únicos bicampeones hasta el momento, aspiraron a tanto. De hecho los azulcremas llevan mejor paso rumbo a esta marca gracias a sus 22 puntos luego de 13 fechas.

Miguel Herrera y los de Coapa coquetean con la historia, no encuentran rival que les detenga y borraron a Bravos gracias a una actuación excelsa de Emanuel Aguilera, autor del gol y quien le quitó la miel de la boca al arquero Iván Vázquez Mellado al sacarle un tiro libre con un cabezazo imperial que evitó el empate.

No fue una Final vistosa, América nunca estuvo cómodo, jugó al pelotazo, batalló contra el viento y nunca tuvo claridad.

En la jugada que valió el gol, Henry Martín peleó a muerte un balón que parecía perdido, un punterazo a la pelota valió para ser derribado dentro del área por Christian Pérez.

Aguilera, el seguro de vida de Miguel Herrera desde los once pasos, cobró de buena manera, a pesar del viento, para poner el 1-0 en el 39′.

El partido no se aclaró, pero América pudo repeler la acción más clara del local al 65′ con un tiro libre de Vázquez Mellado y que estudió tan bien “El Piojo” como para colocar a Aguilera justó a la zona donde amenazaba el balón.

Ema se elevó y sacó el balón del angulo, la jugada que le aseguró la Copa MX al América, a Miguel Herrera, y que ahora los coloca a las puertas de un bicampeonato con doblete.

Las Águilas suman su sexto título en copa, primero en 45 años y bajo este formato. Anteriormente ganó las ediciones 1953-54, 1954-55, 1963-64, 1964-65, 1973-74.

El América domina todo en México, ya que además de la Copa manda en solitario en títulos de Liga y en Concacaf.