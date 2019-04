¿Willem Dafoe está en México?

Mientras tú estas trabajando en espera de la hora de salida, lamentando sentirte tan cansado mientras culpas al nuevo horario de verano, el actor Willem Dafoe está grabando en alguna parte de México.

Así lo da a conocer La Crónica, que a través de su portal informa que el estadounidense se encuentra en Mexicali, donde graba su próxima película; no obstante, no hay más información al respecto.

Su llegada no habría pasado desapercibida, en redes sociales tan solo circulan un par de fotografías del actor, de 63 años de edad, con sus fans.

Además de ser miembro fundador de la compañía teatral The Wooster Group, el actor es reconocido por su trabajo en las películas Spider-Man 2, John Carter, John Wick, La gran muralla, Murder on the Orient Express, Aquaman y recientemente At Eternity’s Gate, por la cual fue nominada al Oscar en la categoría Mejor Actor.

Fuente: SDP noticias