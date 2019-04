Sufre Marco Estrada dolorosa derrota

El experimentado pitcher mexicano Marco Estrada sufrió su primera derrota en la temporada, al caer con Atléticos de Oakland por 12-4 ante Orioles de Baltimore.

Ante siete mil aficionados en el Oriole Park, Estrada (0-1) abrió el juego para Oakland, con cuatro entradas completas, en las que fue severamente castigado con nueve hits, dos de ellos jonrones, para un total de seis carreras recibidas.

Además, el mexicano regaló un boleto y apenas repartió tres ponches, para salir al final con su primer revés en este 2019 con la franela de Atléticos. Estrada no pudo controlar a los 22 rivales que enfrentó, con los 96 lanzamientos enviados y 67 strikes.

Andrew Cashner (2-1) se llevó el triunfo para Orioles, con cinco entradas y un tercio con números similares a los que tuvo el abridor mexicano, con nueve hits, dos de ellos jonrones, para cuatro rayas, un boleto y un ponche repartido.

Trey Mancini (5) y Jonathan Villar (3) fueron los que le pegaron jonrones a Estrada, en tanto, Josh Phegley (2) y Mark Canha (2) se volaron la barda en favor de Oakland.

Tiene Luis Urías gris debut

El infield mexicano Luis Urías no tuvo el mejor de los debuts en la Gran Carpa, aunque se fue con el gusto de ver triunfar a los Padres 6-5 ante los Gigantes.

Con cinco turnos al bat, en los que no pudo conectar imparable y con dos ponches cortesía del as de San Francisco, Madison Bumgarner, el sonorense no pudo lucir con el madero el día que fue seleccionado para subir al primer equipo, tras un exitoso arranque en Triple A con los Chihuahuas de El Paso.

Urías fue el primer bateador en el lineup de la novena de San Diego, además de jugar la segunda base, por lo que se convirtió en el onceavo mexicano en las Grandes Ligas en la naciente temporada.