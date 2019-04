Spotify y Game Of Thrones lanzan playlists basadas en la serie

La plataforma de streaming Spotify introdujo este martes nuevas playlists o listas de reproducción diseñada especialmente para los fanáticos de Game Of Thrones, la producción de HBO cuya temporada final se comenzará a transmitir el próximo 14 de abril.

De acuerdo al comunicado de la compañía, las bandas sonoras y listas de reproducción relacionadas con la serie que se encuentran al interior de la plataforma han alcanzado más de 380 millones de reproducciones en línea, esto desde el primer día del 2016 hasta el día de hoy.

De hecho, más de 250 mil usuarios han creado sus propias listas de reproducción temáticas de la serie, algunas inspiradas en los personajes del programa de televisión, con Tyrion Lannister siendo el más popular para este propósito, para el que han creado más de 7,700 listas alojadas en la plataforma.

La melodía de GoT más escuchada en Spotify

La banda sonora de Game Of Thrones fue compuesta por Ramin Djawadi, siendo ‘Light of the Seven’ la melodía con más reproducciones desde que comenzó el 2016; la canción suena mientras Cersei explota el Septo de Baelor al final de la temporada 6.

A esta composición le siguen en popularidad el epónimo “Título principal” del programa y “The Winds Of Winter”, la canción con la que Arya navega a Braavos al final de la temporada 4.

Los mexicanos, de los más fanáticos en el mundo

Confirmando que en nuestro país existe un grupo bastante nutrido de fanáticos que esperan con ansias el final de temporada, Spotify asegura que México ocupa el octavo lugar en la lista con los diez países donde más se escucha la música de Game Of Thrones.

La lista sobre los países que con más frecuencia la banda sonora de Game Of Thrones está encabezada por Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, seguidos por España, Francia, Brasil, Canadá, México, Suecia y Países Bajos.

Para celebrar la próxima llegada del final de temporada, Spotify lanzó una lista de reproducción llamada ‘Game of Thrones: The End is Coming’, en la que se encuentran varias canciones que los creadores de Game of Thrones, David Benioff y DB Weiss, seleccionaron personalmente:

“Estábamos buscando canciones que nos hicieran sentir de la misma manera en que nos hizo sentir el show”, dijeron Benioff y Weiss al blog de Spotify, For The Record.

¿Stark, Lannister o Targaryen? La música definirá a tu familia

Los seguidores de la serie también pueden disfrutar de las siete listas de reproducción curadas por HBO, que incluyen canciones basadas en el viaje de cada familia en el Juego de Tronos; a continuación enlistamos cada una.

1. House Baratheon

2. House Lannister:

3. House Stark:

4. Targaryen

5. The Great House

6. The Night’s Watch

7. The White Walkers

Fuente: SDP noticias