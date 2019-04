Da la mala nota la ex cabecilla del SNTE

Da la mala nota la ex cabecilla del SNTE…Y la que dio la mala nota de inicio de semana, es lo que queda de la ex cabecilla del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, al dar señales de vida para advertir que volvería a las andadas, en aras de rescatar o arrebatar esa dirigencia que perdiera al ser encarcelada acusada de rata y demás exce$o$. De ese pelo.

Por lo que así volvió a levantar la voz “La Gorgrilla”, a la que todo mundo ya hacia en el retiro, al participar en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en Cholula, Puebla, de la organización Maestros por México, que es a la que ahora manipula, al pronunciarse contra la contrarreforma que le pretenden hacer a la tan llevada Reforma Educativa, por considerar que se están quedando corta. ¡Tómala!

Más menos así es como Elba Esther está saliendo a tratar de llamar la atención, a la hora de apuntillar que los del SNTE, con su dirigente Alfonso Cepeda, no están haciendo la tarea para ponerle los puntos sobre las íes a esa intentona de reformitis impulsada por el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, por a su juicio no ser lo que se esperaba.

En esos términos es que Gordillo Morales amenazara con que buscará jugarse su última carta para tratar de recuperar ese liderazgo del profesorado, pero no lanzándose al ruedo como candidata, sino a través del que llamara su gallo o más bien enviado, que según esto sería un tal Moisés Jiménez Sánchez, que es un ex líder sentista de Hidalgo, y que coordinara la Estructura y Redes Sociales de Morena. Así el dato.

O séase que así están las echadas que se carga Elba Esther, quien hasta destapó que publicará un libro en el que describirá su encarcelamiento por traición, en el que dará su versión y responderá a todos los señalamientos de los que ha sido objeto, sobre sus lujos y cuestiones de su vida personal, por lo que en un descuido y será para sacar algo de “lana”, después de que se quedara sin las minas de ingresos sindicales.

En lo que es un escenario que está que ni mandado hacer, para que lo que es el nuevo paladín de la Sección 28 del SNTE se haga presente, cual es el caso de César Adalberto Salazar López, por aquello de que los profesores federalizados son los que más directamente dependen de ese sindicalismo magisterial operado desde el Centro del País, contrario a los de la Sección 54, que son de carácter estatal. ¡Qué tal!

Eso a partir de que es de sobra conocido que Salazar López recientemente entrara por demás fortalecido, al ser elegido mediante una planilla de unidad, para reemplazar al hoy diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), Javier Duarte Flores, eso al sumar el voto de casi 400 delegados de todo el Estado, de ahí el porque tenga la voz completa para definir una postura al respecto. Ni más ni menos.

Aunque lo más probable es que César Adalberto todavía ande aterrizando lo que es la conformación de su equipo de trabajo, al estar haciendo los ajustes pertinentes, de ahí que lo más probable es que opten por no caer en un juego de dimes y diretes, ante esas bravuconadas que se trae la también llamada “Mamá de Chucky”, que quiere pensarse que es por lo terrorífica que es a la hora de ejercer el sindicalismo. ¿Será?

Ya ni con guardia se salvan de asaltos…Pa´ que vean el como ya está la inseguridad en esta Capital, que ni con vigilancia privada se están salvando de ser asaltados los empleados de negocios como las gaseras, y para prueba está el despojo del que ayer por la mañana fueran objeto, al acudir a realizar un depósito a una sucursal del banco Santander, en Colosio y Solidaridad, y con saldo de herido de bala.

Al trascender que un ladrón armado con una pistola sorprendió a un trabajador de una empresa de esas, a pesar de que iba escoltado por un guardia, en los momentos en que llegaron al estacionamiento de la citada institución bancaria, de ahí que los sometiera a los dos, luego de dispararle al que portaba una mochila con el dinero, por lo que a ese grado es que ya se está llegando, como es al de balearlos. ¡Zaz!

Así que luego del ataque el hampón abordó una camioneta Chevrolet Blazer “Onachafa”, donde ya lo esperaban otras tres personas, por lo que procedieron a emprender la huída hacia el Norte, sobre el bulevar Solidaridad, de ahí que al llegar al bulevar Navarrete se estacionaron en un inmueble vacío, donde se bajaron para ingresar a la colonia Raquet Club, donde se “volvieron de humo”, al desaparecerse.

En lo que es un enésimo atraco de esos que vuelve a evidenciar que ya se hace necesario el que las negociaciones de ese giro hagan un solo frente para asegurarse, por de a cómo a las gasolineras también las han traído de encargo, al recurrir a esas depositadas bancarias, cuando lo más lógico sería que contrataran un servicio de transporte de valores, como el del famoso Panamericano. ¡Mínimo!

Pero con todo y que a ese punto ya están esas asaltadas, por estar atentado como nunca antes visto que lo hicieran, pero ni así se cree que le vayan a invertir más para blindarse, por como el de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que en Sonora representa Luis Horacio Muñoz Santini, ya dejara entrever que quieren que su seguridad sea con cargo a las instancias gubernamentales. ¡Ajá!

Debe “curarse en salud” delegado de IMSS…Quien vaya que bien harían en “curarse en salud”, es el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Guillermo Noriega Esparza, a partir de la ambulancia que días atrás les robara un mujer, al parecer afectada de sus facultades mentales, con lo que provocara una persecución y un choque, por haber sido consecuencia de un evidente descuido.

Porque ante ese suceso registrado en la clínica del IMSS de la calle Juárez de Hermosillo, sí que amerita el que refuercen la seguridad con la que se conducen los operadores de ese sistema de traslados, por ser obvio que Ana Margarita, de 27 años, a todas luces se apropió de ese vehículo porque muy seguramente que se lo dejaron encendido y con “las llaves pegadas”, y pues ahí están las consecuencias. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que con esa facilidad es que la detenida fémina, que aflorara que vive en el fraccionamiento Los Naranjos y tiene problemas de drogadicción, se subiera a esa unidad del Seguro, hasta ser detectada por un patrulla cuando ingresaba al Panteón Yánez, para ahí comenzar a perseguirla, hasta la calle Fronteras, donde impactó un Nissan, para finalmente ser interceptada calles adelante.

Y es que aún y cuando de esa manera evidenciaran a los choferes de esa área, pero nomás no se ha sabido que “El Memo” Noriega y compañía hayan dado muestras de implementar alguna estrategia para evitar acontecimientos como ese, a sabiendas de que esa clase de equipos no cuestan cinco pesos, pero además por el peligro en que ponen a la derechohabiencia, por aquello de que hubiera habido un paciente abordo.

Al ser de sobra conocido el como esas ambulancias las dejan con las puertas abiertas de par en par y hasta mal estacionadas, de ahí el porque se expongan a que les pase eso y no es para menos, de ahí que si no ocurrido una desgracia mayor, es porque ya Dios es muy grande, como dice la famosa expresión, razón por la cual se hace necesario que al emanado de Sonora Ciudadana le salga lo “ciudadano” y haga algo.

No tendrá “vagaciones” titular de Cultura…Ahora sí que en base a lo que adelantara, el que está claro que no tendrá “vagaciones” de Semana Santa, es el titular del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, al anunciar que habrá actividades culturales en el Museo de Arte de Sonora (Musas) y en la Casa de la Cultura para los ciudadanos que no saldrán de la ciudad. Así el acierto.

Eso al Mario Welfo reconocer que durante las vacaciones de la época de Cuaresma es cuando se reciben mayores visitantes en los museos, principalmente en el de los Seris y el Costumbrista de Álamos, a lo que se le suma el atractivo de los rituales que hacen los diferentes grupos étnicos en muchas comunidades del Estado, así como en esta Ciudad del Sol, como los que celebran los integrantes de la tribu Yaqui. ¡Órale!

No por nada es que Álvarez Beltrán anticipara que tendrán una agenda muy cargada de eventos en abril y por estas fechas en las que todo mundo anda de asueto, pero en especial para que los que se quedan a disfrutar de la tranquilad y santa paz de sus localidades, al no salir “fuera” o a las playas, que es lo que se acostumbra, al destacar que desarrollarán como 200 acciones cultureras y de sano esparcimiento.

Luego entonces en tanto que otros funcionarios ya casi andan con la tanga integrada, lo que es el director del ISC ya está detallando ese programa para promocionar esa opción de diversión, como es el llamado programa para Buquis que realizarán por segundo año consecutivo, aunado a que se coordinarán con algunos municipios como Cajeme y la Comisaría de Cócorit, para promoverlos en esa modalidad.

Y ciertamente que Mario debe andar más que motivado, después de la buena noticia que en esa materia diera la “Gober”, Claudia Pavlovich, de que en los próximo días presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que armonice las diferentes leyes existentes en el ámbito del arte y la cultura, a fin de que haya reglas claras que permitan una mayor inversión en ese rubro para el desarrollo humano.

