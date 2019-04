Itatí Cantoral trae de regreso a Soraya Montenegro

Y de pronto llega Itatí Cantoral para quitarle lo aburrido a este miércoles. Resulta que, a petición de una fan, volvió a interpretar a ‘Soraya Montenegro’, personaje que la catapultó a la fama.

Fue la usuaria Florencia quien vía Twitter regaló a los fans de la actriz unos clips de Itatí reviviendo a la antagónica de María la del barrio.

“Pues nos encontramos a Itatí Cantoral en una boda”, explica Florencia a la par que comparte los videos de lo que hemos bautizado como Frases celebres de Soraya Montenegro.

No es la primera vez que Cantoral revive su popular personaje, en 2016 lo hizo para un promocional de Orange is the New Black, la serie de Netflix.

Incluso, en diciembre pasado anunció estar preparando su debut en YouTube.

Fuente: SDP noticias