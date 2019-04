VÍDEO: Gimnasta se rompe las 2 piernas en brutal caída durante competencia

La noche del pasado viernes fue su último día como gimnasta. Samantha Cerio se despidió de la disciplina con tan sólo 22 años tras dislocarse las dos rodillas, además de quebrarse el peroné durante una desafortunada caída en el torneo regional de universidades de Estados Unidos.

Luego de presumir sus encantadores ejercicios y giros en el suelo, regresó a la esquina del escenario para comenzar una carrera y realizar lo que parecía se trataba de una una gran pirueta que desafortunadamente no terminó como esperaba, aterrando a todos los presentes.

La brutal lesión es una de las peores del deporte

El brutal momento en que no logró calcular la distancia que le quedaba con la colchoneta quedó registrado en las cámaras de varios testigos, quienes se apresuraron a publicar las imágenes en redes sociales, no importando que se tratara de una de las peores lesiones registradas en el mundo del deporte.

“No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación, sólo por nombrar algunas. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado que hayan existido. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada sale como se planea”

SAMANTHA CERIO, GIMNASTA.

18 años dedicados a la gimnasia; hoy dice adiós

Samantha recibió asistencia médica y fue retirada en camilla en medio de los aplausos del público. Sin embargo, el pasado domingo publicó en Instagram un emotivo mensaje para decirle adiós a la gimnasia luego de 18 años dedicados a esta hermosa disciplina.

Cerio también agradeció por todos los años y experiencias que el deporte le dejó; entre ellas, ser parte de algo más grande que ella misma. “Gracias a la familia Auburn por darme un hogar y la oportunidad de dejarme seguir haciendo el deporte que siempre será mi primer amor. Me siento honrada de haber tenido el privilegio de representar a la AU de la Marina y la Naranja durante los últimos 4 años con el equipo a mi lado”.

Fuente: SDP noticias