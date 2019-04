The Walking Dead tendrá una nueva serie en 2020

Si bien The Walking Dead no está pasando por uno de sus mejores momentos desde hace ya varias temporadas; aún tienen un público fiel que sigue cada semana la lucha de los sobrevivientes por tener una vida normal, en un mundo post-apocalíptico lleno de zombies y personas que han sacado lo peor de sí. Es tal vez por ello que la cadena AMC, creadora de la franquicia en TV, dio a conocer la llegada de una nueva serie basada en esta historia de muertos vivientes.

Así es, tendremos un nuevo spin-off de The Walking Dead, el cual llegará en algún punto del 2020; con motivo de la celebración de los 10 años del programa y los 15 de cómic original en el que se basan. La historia presentará como protagonistas a dos mujeres jóvenes de identidad desconocida, quienes, como en la primera temporada del original, tendrán que aprender a vivir en este mundo hostil.

Con esto se espera introducir nuevos personajes a los fans, sobretodo a las nuevas generaciones, pues se trata de hacer un recambio en los héroes y heroinas que los más veteranos ya identifican. No obstante, no se tienen planes de hacer un crossover o algo parecido, pues se llevará a cabo en una locación distinta, y posiblemente, en una época diferente. Aún así, no hay que descartar algo en el futuro, pues Fear the Walking Dead, anterior spin-off también era una obra alejada; pero al final se empato con la serie base.

The Walking Dead ha registrado sus peores números de audiencia

Habrá que ver cómo le va a AMC con esto, pues desde hace 4 años la audiencia ha bajado dramáticamente, como mencionamos al inicio de esta nota. Aún más, la salida de personajes icónicos como Rick, Carl, Michonne y Maggie ha hecho que varios seguidores la abandonen, pues ya no sienten una correspondencia con los nuevos protagonistas. Sin olvidar que en su final de temporada más reciente se les acusó de plagiar a Game of Thrones, obra que muchos toman como la competencia directa.

Por lo pronto, fuera de la ventana de estreno para el año que entra, no se sabe mucho de este nuevo programa; no hay cast definido ni canal de distribución fuera de Estados Unidos, recordando que Fox se encargaba de eso; pero con la compra por parte de Disney no se dio a conocer lo sucedido con The Walking Dead, puesto que no era una franquicia de Fox propiamente.

Fuente: SDP noticias