Ponen tras las rejas a dos sujetos armados

Omar y otro individuo que se negó a identificarse traían sendas armas blancas

Por portación de armas prohibidas, elementos de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos individuos en operativos efectuados en las colonias Progresista y Centro, de esta capital.

Fue sobre las calles Pánfilo Narváez y Lázaro Cárdenas, donde ocurrió la primera detención durante la noche del domingo, cuando elementos de la Policía Preventiva Municipal realizaban recorridos de inspección y vigilancia.

Los agentes se percataron que por fuera de una tienda de autoservicio se encontraba un hombre con actitud sospechosa quien fisgoneaba hacia el interior del establecimiento, por lo que decidieron abordarlo.

El sujeto que dijo llamarse Omar N., se mostró temeroso ante la presencia de los uniformados, por lo trató de escapar a fuerza de carrera, sin embargo fue interceptado, y al revisarlo le fue encontrada un arma hechiza de 25 centímetros, la cual tenía fajada en la cintura.

Se pone agresivo

Asimismo, sobre las calles Chihuahua y Garmendia, en la colonia Centro, alrededor de las 04:05 horas de ayer, fue detenido un hombre que llevaba una caja con herramientas para construcción, las cuales presuntamente las había robado.

Cuando el implicado se vio sorprendido por los uniformados municipales que patrullaban el sector, sacó un cuchillo con el que los amenazó, por lo que fue desarmado y arrestado de inmediato por los policías.

Aunque se hizo un recorrido en búsqueda del lugar de donde fueron tomadas las herramientas, no fue posible ubicarlo, pero se presume que fueron tomadas de una obra ubicada sobre las calles Garmendia y No Reelección, sin embargo, no se logró contactar a alguna persona responsable que proporcionara información.

En ambos casos, Omar y el otro sujeto que se negó a identificarse, fueron turnados ante un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.