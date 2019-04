“Le llueven” conflicto$ a la Federación

Hacen llamado a chambear a delegados

Libran las grillas en la Unión Ganadera

Que “corta orejas y rabo” Gobernadora

“Le llueven” conflictos a la Federación…Al que se le han seguido acumulando los “fierros en la lumbre”, es al llamado gobierno de la Cuarta Transformación, ¿o “Deformación”?, encabezado por el “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, por como no han respondido a las expectativas, a la hora de atender los compromisos más elementales o que se supone que son por de “faoul”. De ese pelo.

Tan es así que para prueba está el paro nacional que ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy! harán los profesores y trabajadores administrativos sindicalizados de las “Prepas” del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes), afectando a 470 mil estudiantes de mil 140 planteles de todo el País, de los cuales 25 mil son de Sonora, que estudian en 49 de esos centros educativos que se quedarán sin clases.

Pues de acuerdo a lo ventilado por el dirigente de la Confederación Nacional de los Sindicatos de los Cecytes, Ramón Gastélum, lo que es la Federación desde inicios de año los ha traído a puras promesas, tocante a sus exigencias para que les paguen la lana destinada para salarios y gastos operativos, que asciende a $17 mil 640 millones de pesos, de los cuales $108 millones le corresponden al Estado.

Así que al terminar marzo y no ver nada claro, es que optaran por llegar a ese extremo, como es el irse a una paralización permanente, pa´ ver si así terminan por hacerles caso, pero “pos” como siempre perjudicando a los que menos culpa tienen, como son los preparatorianos, a no ser y que de última hora les hagan un ofrecimiento, lo que estaba por verse, por aquello de que “ya no les creen ni el bendito”.

A ese extremo es que por todos lados les han estado brotando conflictos a los de la administración federal, representada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por una aparente insensibilidad que han tratado de justificar con una política de combate a la corrupción, cuando lo cierto es que hay una operatividad que “es de Primaria”, la cual es evidente que no están atendiendo. Ni más ni menos.

Y para muestra de lo anterior ahí tienen la nueva manifestación que éste “San Lunes” harán los productores agrícolas del Sur de la Entidad, que volverán a realizar una marcha que partirá del Teatro del Itson de Obregón, para terminar en la caseta de cobro de Fundición, donde se unirán con los agricultores del Mayo, para hacerse oír en cuanto a sus reclamos, pues hasta maquinaria pesada llevarán. ¡Zaz!

Toda vez que por el estilo los han traído a “puro jarabe de perico”, ha la hora en que no les han resuelto sus demandas, a partir de que recortaran los apoyos económicos para quienes cuentan con superficies mayores a las 50 hectáreas, y es por lo que “andan levantados en armas” junto con los de Sinaloa.

Aunque para quienes duden que no les ha faltado a los morenistas en el poder gubernamental, para seña está la inconformidad que también hay con el programa para Madres Trabajadoras, porque los subsidios ya no se los entregaran a las guarderías, sino a las mamás, de ahí que las de las estancias infantiles ya se ampararan, aunque el problemón del momento es el de los Cecytes, que habrá que ver en que termina.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hacen llamado a chambear a delegados…Y ante la política de “dejar correr la bola” por parte de los morenos en el gobierno, quien sí que “les puso en dedo en la llaga”, es el dirigente del PRI estatal, Ernesto De Lucas Hopkins, al hacerle un llamado a los delegado federales para que den la cara y defiendan la causa de los sonorenses y le hagan frente a los problemas que se enfrentan. ¡Tómala!

Ya que así de directo y sin pelos en la lengua se le escuchó al por algo famoso “Pato” De Lucas, al ventilar a los cuatro vientos que ya es hora de que dichos funcionarios entiendan que están en esa esfera oficial para dar resultados, así como el rendir cuentas y defender las exigencias de la gente, en lugar llevársela “nadando de muertito, como hasta ahora lo han hecho y ya se los están restregando.

Y para muestra puso dos malos ejemplos de líos ante los que han guardado un condenable silencio y asumido una actitud de nula presencia, como es la huelga de la Universidad de Sonora, que mañana ya cumplirá una semana; así como la “paritis” que hoy iniciarán en los Cecytes, cuando lo menos que deberían hacer es convertirse en gestores para presionar a las autoridades en la Ciudad de México.

Es por eso que De Lucas Hopkins cuestionara el como es posible que nadie esté “sacando el pecho” por el Presidente de la República, olvidándose de que sus salarios salen de los impuestos que pagan los ciudadanos y es por lo que deberían de asumir el compromiso de hacer su máximo esfuerzo, lo cual hasta ahora nomás no se les ha visto, por como han estado ausentes y lo que le sigue. Así la indolencia.

Casi por nada es que el líder del priísmo preguntara que si ¿Dónde están esos desligados?, ¿Qué están haciendo?, ¿Dónde está el “superdelegado”, Jorge Taddei Bringas?, al advertir de que ya es hora de que aceleren el paso, para que al margen de ideologías partidistas finalmente se les vea algo de trabajo, como cada vez más lo demandan las circunstancias, pero pareciera que ellos continúa sin “caerles el veinte”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Libran las grillas en la Unión Ganadera…Donde finalmente se impuso la razón, por encima de la intentona de desestabilización, es en la elección de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), en la que se reeligiera a Héctor Platt, con todo y los gritos y sombrerazos que promoviera el derrotado candidato, Daniel Baranzini, al perder 57 votos a 31, lo que exhibió que no era tal el respaldo que decía.

No en balde es que el pasado viernes Baranzini Hurtado llegara “echando el caballo encima” con un grupillo de incondicionales a la sede de esos caldeados comicios, que fuera el hotel Holiday Inn, cuando de antemano sabía que la reunión sería para puros delegados, que eran los que votarían, pero según esto al verla perdida, es que hiciera ese alboroto, incluso estrellando una puerta de vidrio. De ese tamaño.

De tal forma que después de escenificar un zipizape en uno de los accesos de entrada y rebasar las vallas de seguridad, es que lograran ingresar al área donde se sufragaba y con el voto cantado, es decir, de viva voz, por lo que al escuchar que la mayoría de los que oía no le favorecían, es por lo que prefirió salirse “echando pestes” y rumiando su derrota, pero además amenazando con que impugnaría el resultado.

O séase que a ese grado quedó evidenciado no sólo el escaso apoyo con el que contaba Baranzin, sino también su perfil de choque y revoltoso, por los destrozos que causara el grupúsculo que lo acompañaba, y es que desde un día antes ya se veía venir esa rebelión, después de que convocaran a la ciudadanía en general a estar presentes, cuando era un proceso que sólo le interesaba a los ganaderos. ¿Qué no?

Pero con todo y eso quien no cayó en la provocación, es el reelecto líder de los rancheros por el periodo 2019-2022, o Platt Martínez, ya que lejos de hacer leña del árbol o el caballo caído, hizo un llamado a hacer realidad el nombre de la UGRS, es decir, a la unión, al por tradición ese gremio ser sinónimo de unidad, más que de ese grillerío con el que pretendieran contaminarla y politizarla sin lograrlo. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que “corta orejas y rabo” Gobernadora…La que vaya que tuvo una semana de “orejas y rabo”, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en la gira que realizara por la Ciudad de México, ya que en apenas dos días se reunió con el “Preciso”, Andrés Manuel López Obrador; así como con los secretarios de Hacienda y Educación Pública, Manuel Urzúa y Esteban Moctezuma. ¡Qué tal!

Ante lo que se concluye que así estuvieron los cabildeos de altos vuelos que llevara a cabo Claudia, primero con el mismísimo López Obrador, con el que abordara de nuevo lo del subsidio pendiente para la “luz” o para que los sonorenses reciban el beneficio de la tarifa IF de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la que se autoriza cada verano y que entra en vigor el 1 de mayo, de ahí el porque ya apura.

Eso aunado a que trascendiera que en su encuentro con AMLO le reiterara algunas de las peticiones que ya le había adelantado y planteado, como el aumentar el número de madres beneficiadas con el respaldo directo para estancias infantiles; y por igual lo que sería la recuperación del Fondo Minero para el Estado y municipios; y lo que tiene que ver con el ámbito tocante a la seguridad, y puras por el estilo. ¡Órale!

En tanto que en lo que corresponde al acercamiento que sostuviera con Moctezuma Barragán, dan cuenta que aprovechó para requerirle más recursos para ampliar la infraestructura educativa; mientras que a Urzúa Macías le hizo hincapié en la necesidad de ratificar lo de la subsidiada eléctrica, además de mayores recursos para salud y educación, entre otros de los más sentido rubros. ¿Cómo la ven?

Es por lo que esperan una saldo positivo de esa gestionada que fuera hacer la “Gober” a guachilandia, a la que la acompañara el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero; y la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera, porque hasta para la extensión del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) en el Poblado Miguel Alemán volvieron a pedir; así como para un Instituto Tecnológico en Álamos.

Correo electrónico: [email protected]