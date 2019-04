Pondra Sandra Echeverría su sello en “remake”

La actriz personificará a Paola y Paulina, que hace 20 años fueron protagonizadas por Gabriela Spanic

Si Sandra Echeverría aceptó revivir a La Usurpadora fue porque representa un reto actoral, no sólo porque interpreta a dos protagonistas, sino por el éxito que logró la versión que impulsó Gabriela Spanic hace 20 años.

Producida ahora por Carmen Armendáriz, como parte de los remakes de clásicos melodramas, la serie de sólo 25 capítulos contará la vida de Paola y Paulina, dos mujeres que compartirán más que la sangre.

“Cuando nacen las dos niñas, una viene un poco enferma y necesita medicamentos muy caros que la mamá no puede pagar y es por eso que decide dar a la niña en adopción, la da a una persona que se va a vivir a Colombia.

“Paola, por otra parte, tiene que ser súper fina, clásica, no es para nada sensual (como en la versión original), siempre tiene que estar en línea como debe de ser una Primera Dama, pero en el momento en que ella desaparece y se va con el amante, se suelta el chongo y dice: ‘de aquí soy’. Se empieza a vestir sensual y empieza a ser la mujer que no pudo durante muchos años, por estar siempre a la sombra del marido”, compartió Echeverría en entrevista.

La historia contará con algunos cambios. En primera, Paola será parte de la política mexicana, mientras que Paulina crece en Colombia, por lo que el reto para la protagonista no sólo es diferenciar su forma de hablar, también de vestir y conducirse en la vida.

“Es una historia mucho más llevada a lo contemporáneo, tiene mucha situación política a lo que estamos viviendo hoy en nuestro País”, recalcó.

La actriz tiene como objetivo dotar con su sello a este proyecto.

“Lo que queremos proyectar es a dos mujeres fuertes, con personalidad, con mucho carácter, cada una con una vida completamente diferente, con distintas instancias.

“Paola nació en una cuna de oro, pero sin amor, y Paulina nació en otro lugar, pobre, sin dinero, pero con el amor de la madre. Las dos crecen de una forma distinta, pero ambas mujeres con temperamento y mucho carácter”, sostuvo.

Aunque reconoce que esta serie le generará comparaciones con el trabajo realizado por Spanic, Echeverría dijo que se enfocará únicamente en lo constructivo.

“Yo no estoy viendo la versión original porque no quiero dejarme influenciar por lo que hizo Gabriela Spanic, yo estoy haciendo mi versión de lo que yo veo de los personajes”, manifestó.

Andrés Palacios, Daniela Schmidt, Germán Bracco, Arap Bethke, Juan Carlos Barreto, Juan Marín Jáuregui, Aurora Gil, Macarena Oz, Verónica Terán y Queta Lavat serán parte del elenco del melodrama que próximamente estrenará Las Estrellas.