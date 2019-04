Piden atender inseguridad y contaminación en la colonia Bella Vista

Por: Dany Ortega

Denuncian que la quema de basura ha ocasionado daños a la salud a los moradores

Con altos índices de inseguridad y con el riesgo de ver convertido su exiguo patrimonio en cenizas, así viven los vecinos de la colonia Bella Vista, ante los constantes robos y la quema de basura que se registra a las orillas de la presa Abelardo L. Rodríguez, a cuyos márgenes se ubica este asentamiento.

La quema de basura genera un alto índice de contaminación por el humo que se introduce a sus viviendas, afecta la salud de los moradores, pero también se vive el enorme riesgo de que las llamas se extiendan a alguna de las casas y que sus moradores queden en la calle.

Es más de un año, dijeron, lo que tienen batallando con esta problemática, que han planteado ante el Departamento de Bomberos y autoridades municipales, in que se tomen cartas en el asunto.

Entretanto, señalaron como presunto culpable a un invasor que construyó su vivienda en un terreno ajeno aledaño al basurero.

“El señor que vive arriba de la humareda es quien hecha paladas de basura cuando el fuego está por extinguirse, pero no podemos acercarnos a apagarlo o llamarle la atención porque tiene 18 perros muy bravos”, manifestó Lucero Gaxiola.

Humo ha provocado hospitalizaciones

A su vez, una madre de familia que prefirió omitir su nombre, dijo que su hija se encuentra internada en el Hospital porque el humo le ocasionó daños en las vías respiratorias.

“Tengo a mi niña desde hace diez días en el hospital muy delicada de salud, porque diariamente inhalamos el humo, sobre todo en la noche que es cuando el aire se torna de color gris”, comentó.

Mientras que María Jesús Castillo expuso que algunas viviendas de la zona habitacional, ubicada al Oriente de Hermosillo, han sufrido pequeños incendios que han sido sofocados por los colonos.

“Hace días se prendió fuego la casa de mi vecina que se encontraba trabajando, pero los mismos vecinos agarramos cubetas de agua para apagar el fuego, e incluso en muchas ocasiones se ha quemado la casa del señor que prende el basurero clandestino”, expresó.

Solicitan vigilancia policial

Por otra parte, los moradores de la colonia Bella Vista aseguran que no se puede transitar libremente por las calles, puesto que los asaltos a peatones y automovilistas son cometidos a cualquier hora del día.

“A los que vivimos aquí desde hace mucho pues los cholos ya nos conocen, pero cuando vienen nuestros familiares o personas de otras colonias son asaltados, regularmente con machetes”, aseveró Carlos Moreno.

Asimismo, indicaron que se ven desfilar a los ladrones con pertenencias de viviendas ajenas, pero no denuncian por miedo a represalias.

“Cada rato me roban la ropa del tendedero o cosas que están en el patio como sillas, botes de basura y adornos, a veces no son de gran valor pero pues si molesta que no puedas tener nada a la vista”, detalló Pablo Bejarano.

De igual forma, denunciaron que al caer la tarde se escuchan balazos, por lo que se tienen que resguardar a un costado de sus muebles.

“Después de las seis de la tarde estamos alerta para no ser víctima de una bala pérdida”, manifestó José Manuel Pérez.

Piden la pavimentación de calles

Otro problema que afecta a los vecinos de la Bella Vista es el mal estado de las calles, ya que solamente la principal llamada Osmio se encuentra con pavimentación, sin embargo, está llena de baches.

Además, las otras rúas están empedradas y estrechas, por lo tanto, no permiten el fácil acceso a personas y vehículos.

“Batallamos muchísimo para circular a pie o en carro porque las calles están muy chicas y la única que tiene pavimento está llena de hoyos, aparte de que a cada rato andamos regando para apaciguar la polvareda”, dijo Francisca Tanori.

Temen contraer rickettsia

En tanto, los habitantes de dicho sector comentaron que tienen miedo de contraer rickettsia, dado que tanto los perros callejeros como los de casa se encuentran llenos de garrapatas.

Varios de los entrevistados aseguraron que la problemática fue ocasionada nuevamente por el hombre que genera los incendios en el basurero clandestino antes mencionado.

“El señor tiene dieciocho perros llenos de garrapatas, que se pueden ver caminando por las paredes de su casa, y tenemos mucho miedo de que se vengan a nuestras viviendas”, manifestó María Jesús Castillo.