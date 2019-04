Agradece Fox a AMLO seguridad

Al menos una decena de elementos del Ejército arribaron al rancho de Vicente Fox para encargarse de la seguridad del ex Mandatario y su familia luego de denunciar que un comando intentó ingresar a su vivienda en Guanajuato.

En tanto, el ex Presidente agradeció en redes sociales la protección al Ejecutivo federal.

“A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente. Deseo paz y seguridad para mi País”, expresó.

Los soldados arribaron en una unidad militar esta tarde e ingresaron hasta la vivienda del ex Mandatario que se localiza en una zona restringida para las personas en la comunidad San Cristóbal.

La acción se realiza por instrucción del Presidente Andrés Manuel López, quien ordenó al Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González, crear una guardia de seguridad para Fox sin excesos.

“He instruido al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al ex Presidente Fox y su familia, con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen”, señaló el Mandatario.

A la par de efectivos militares, arribaron esta tarde agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar una indagatoria por el presunto arribo de un comando.

Peritos de la Unidad de Investigación de Robo a Casa Habitación realizan investigaciones tras presentar la familia Fox una denuncia por los hechos difundidos por el ex Presidente.

En la comunidad San Cristóbal no se reporta presencia policiaca y en el Centro Fox se desarrolla una boda.