Con cinco ausencias y sus energías concentradas en el duelo del próximo miércoles ante FC Juárez, América cayó 3-2 ante Xolos por la Jornada 13 del Clausura 2019 y vio cortada una racha de tres victorias en fila, además de que su lucha por un boleto a la Liguilla ya se complicó.

Anoche sólo Guido Rodríguez fue capaz de mantener en pie a las Águilas, que sufrieron en defensa tras las ausencias de Emanuel Aguilera y Bruno Valdez por lesión.

Pese a ello, Rodríguez se las ingenió y con un disparo de larga distancia perforó el arco de Gibran Lajud, al 13′.

El partido no era gobernado totalmente por las Águilas, pero no pasaba peligro hasta que Luis Reyes, quien justificó nuevamente porque no es titular, regaló un balón en medio campo y tras una transición rápida el esférico cayó en Miler Bolaños, quien disparó e igualó el partido, al 31′.

Fiel a su costumbre América picó piedra y ocho minutos más tarde recuperó la ventaja nuevamente con un gol de Guido.

Cuando parecía que los de Coapa sellarían el partido con otro gol en la segunda mitad, Xolos lo replegó y Ariel Nahuelpán fue una pesadilla para Carlos Vargas y Edson Álvarez.

Vargas le cometió penal al argentino en el 69′, y Bou cobró para empatar el duelo. Ya al 74′, el propio Nahuelpán tomó mal colocado a Álvarez y le hizo pagar con un disparo cruzado que significó la voltereta y el 3-2.

Ya no hubo reacción, al América se le acabó el gas, sus cinco suplentes no respondieron y la Liguilla no luce fácil. Esta vez, la Copa MX sí es prioridad.