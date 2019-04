Sigue en las mi$ma$ el lío de los Cbti$

Sigue en las mi$ma$ el lío de los Cbti$…Y los que sí que han necesitado bules pa´ nadar o para hacer la tarea, son los de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (Dgeti), donde vejeta un tal Héctor Núñez, por como tuviera que intervenir el Subsecretario de Educación Media y Superior estatal, Onésimo Mariscales, en un intento por destrabar el conflicto del Cbti$ 132. De ese pelo.

Toda vez que ante la nulidad que ha resultado ser Núñez Salazar, a la hora de negociar con los padres de familia y estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbti$) No 132, de la colonia Las Quintas de esta Capital, quienes exigen transparencia en el manejo de las cuotas escolares, es que iniciaran un paro, mismo que han mantenido al no recibir respuestas. Así los jaloneos.

Porque de entrada piden destituir a la directora, Victoria Aguilar López, y en su lugar nombrar a Felipe Villalba, quien antes fungía como subdirector, en lo que es un cese con el que consideran que ya se han tardado mucho, por como a la ahora cuestionada una y otra vez la han señalado de malversar más de un millón de pesos por concepto de lo que paga el estudiantado. ¡Pácatelas!

Y es que aún y cuando en la última caldeada reunión que sostuvieran la tarde noche del pasado lunes, les prometieran por fin realizar una auditoria por parte de las “autoridades” de la Dgeti, cuyos resultados una vez más les prometieron a los inconformes que quedarían para ayer viernes, pero lo que cierto es que una vez más no les cumplieran, como reiteradamente “se las han hecho”. A ese grado.

Con lo que de nada sirvió el que hayan tenido como mediador a Mariscales Delgadillo, con todo y que es un conflicto que le compete resolver a la Federación, ya que el susodicho funcionario educativo federal les volvió a salir con que “a Chuchita la bolsearon”, cuando de dar cuentas claras se trata, en torno a lo que captan por la cuota de $2 mil pesos que semestralmente aporta cada alumno, lo que es un dineral.

Y ciertamente que no es para menos que la comunidad estudiantil de los Cbti$ haya puesto el grito en el cielo, como también lo han hecho los del plantel Cbtis 11, del sector Bugambilias, donde igualmente le han puesto tache a la encargada, Magaly Arreola, al por el estilo ser acusada de de$vío$, por como esos millonarios ingresos no se ven reflejados en el mantenimiento de esos centros escolares. ¡Ñácas!

Tan es así que para prueba está el que entre esos fallido preacuerdos también se había contemplado el que los de Protección Civil del Estado y la Secretaría de Salud llevaran a cabo una verificación de las instalaciones, por las pésimas condiciones en que están, además de insalubres, ya que a ese punto se les ha dejado caer, derivado de que no se les invierte lo adecuado de las aportaciones estudiantiles. ¡Palos!

Es por lo que habrá que ver si ahora sí logran concretar la saneada de esas “Prepas” federales, que desde hace rato han estado “en el ojo del huracán”, y no precisamente por ser muy transparentes, para que por un lado se finquen responsabilidades, y por otro hagan “un corte de caja”, para que de ahí pa´l real den a conocer los saldos, o de cuánto ingresa y en qué se gasta, y así saber ¿dónde quedó la bolita o la lanita?

“$e ve muy lento el titular de la Cidue…Quien vaya que se está viendo más lento que ni una tortuga, es el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, por el tardío llamado que le hiciera a los ciudadanos a la hora de transitar por el bulevar Ganaderos, a partir del recarpeteo del que está siendo objeto, del Periférico Sur, al bulevar Luis Encinas.

Pues a pesar de que es una obra que iniciaran desde la segunda quincena del pasado mes de marzo, lo que es a José Eufemio apenas se le ocurrió advertirle a los automovilistas que tomen sus debidas precauciones, al circular por esa zona, de ahí el porque todo mundo se ha topado con el “atorón” vehicular que se ha formado, por no haber sido alertados a tiempo para sacarle la vuelta. ¡Órale!

Es por eso que los chines y jotas de los conductores no se han hecho esperar, por los “filones” que se han formado desde el sector donde antes estaba la planta de Pemex, en al colonia Metalero, pasando por el barrio del Ranchito, derivado de que desde el bulevar también llamado Transversal, sólo se puede circular por un carril, y como es ruta de tráfico pesado, es por lo que eso ha provocado un verdadero caos. ¡Ups!

Sin embargo lo que es a Carrillo Atondo se le vio de acción retardada, al alertar sobre esos trabajos de rebacheo que realiza el Gobierno del Estado, que comprenderán una extensión de 6.2 kilómetros, con una inversión de $39 millones de pesos, y que proyectan terminar hasta el mes de noviembre del presente año, de lo que deducen que va pa´ largo ese suplicio que ya se está sufriendo. Ni más ni menos.

Ya que con todo y lo positivo de esas obras, que vaya que sí que hacían falta o eran necesarias, por lo deteriorada que estaba esa rúa, pero por la magnitud de las mismas, es que por sentido común debió haberse prevenido a tiempo, tocante a esas afectaciones; eso aunado a que el operativo implementado por el Departamento de Tránsito ha dejado mucho que desear, a la hora de agilizar el carrerío. De ese vuelo.

Insiste Claudia en subsidio de la “luz”…Ahora sí que una vez más se evidenció que por la que no está quedando, es por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, al intentar sacarle la firma al “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, para lo que sería el convenio del subsidio de las tarifas eléctricas, como se lo recordara en el nuevo encuentro que acaban de sostener. ¿Cómo la ven?

Y es que aún y con la buena vibra que se percibe que hay entre el Ejecutivo Federal emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Pavlovich Arellano, de ahí que de nueva cuenta se reunieran, ahora en la oficina de Presidencia en Palacio Nacional, pero simplemente no ha formalizado en papel, el que vuelva a entrar en vigor la tarida IF, de ahí que se espera que a la tercera sea la vencida.

No por nada es que Claudia le “refrescara la memoria” a López Obrador, en cuanto a la urgencia de ya pactar esa subsidiada que cada época de verano se le otorga a los sonorenses por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vía los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda, si se analiza que su periodo inicia el 1 de mayo, y es por lo que se requiere darle certeza a las familias sonorenses.

Si se toma en cuanta que a pesar del trabajo de colaboración y coordinación que existe entre la Federación y el Gobierno del Estado, que es algo que ha fomentado la Mandataria Estatal, pero lo cierto es que todavía no hay nada claro, con todo y que Andrés Manuel le ratificara el compromiso de que contará con ese respaldo, aunque sin precisarle pa´ cuando, y es por lo que se sigue en ascuas al respecto. Así el dato.

De ahí que fuera de una de las prioridades que le planteara a AMLO, en ese cara a cara que sostuvieran, según esto en los mejores términos, como también las que tienen que ver con uno de los rubros más sentidos, como es el de la seguridad, buscando cerrar filas con la Guardia Nacional; así como el promover fortalecer el desarrollo en general de la Entidad, de ahí que se esperen buenas respuestas. ¿Será?

Tache a “Profes” de horario extendido…El que ya aclaró que no hay motivo para suspender o modificar el horario extendido de las Escuelas de Tiempo Completo, es el Secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, al confirmar que a los profesores, directivos y personal de apoyo que participan en ese programa auspiciado por la Federación ya se les pagó lo atrasado. ¡Qué tal!

Luego entonces es una válida precisión que hiciera al pie de la letra Guerrero González, ante la amenaza externada por algunos maestros, de que podrían no continuar con ese “modelo” de enseñanza, pero ya no porque no les liquiden lo que les debían, sino ahora por el descuento que les hacen del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con relación a ese ingreso extra que les llega por impartir clases después de sus horarios.

Razón por la cual es que José Víctor apuntalara, que si bien ninguna Entidad tiene facultades para modificar o resolver aspectos relacionados con impuestos de carácter federal, pero que en solidaridad con esa inquietud expresada por el magisterio, es que ya le hubieran hecho la respectiva solicitud a los del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en aras de ofrezcan una explicación sobre ese “de$contón”.

No obstante que en lo que corresponde a esa modalidad educativa que opera con las reglas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), reiteró que los dineros que recibieran el pasado viernes para cubrir ese adeudo y garantizar el apoyo económico hasta el final del presente ciclo escolar, esos ya se los repartieron entre el pasado lunes y martes, bajo el esquema de depósitos bancarios. De ese tamaño.

Con lo que Guerrero casi casi dijo cuentas claras amistades o clases largas, por ya no existir argumento que valga, para ya no cumplir con enseñan más allá del tiempo tradicional de salida, por eso de los gravámenes del ISR que tildan de injustos, ya ser cuestión de otra materia que no le compete a la SEC, por su compromiso únicamente llegar hasta procurar que les llegue esa compensación. ¿Qué no?

