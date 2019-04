Héctor Platt fue reelecto como dirigente de los ganaderos de Sonora

Héctor Platt Martínez seguirá al frente de la Unión Ganadera de Sonora, luego de obtener 57 votos contra 31 de su adversario Daniel Baranzini Hurtado; también hubo dos abstenciones y siete inasistencias, dentro de la 81 Asamblea de los ganaderos celebrada este viernes en Hermosillo.

De esta forma, Platt Martínez fue reelecto por un período de tres años más al frente de este poderoso sector agropecuario, qué, aunque hubo gritos y discusiones, la elección fue legítima, dijo el candidato ganador, luego de señalar que “el candidato que pierde siempre está en desacuerdo”, apuntó.

Su contrincante, Baranzini Hurtado tuvo un total de 31 sufragios a su favor, pero abandonó el lugar de la votación por considerar que no había condiciones y declaró antes de irse que impugnará la elección. . “Ya no lo vamos a decidir los productores, lo van a decidir las leyes; tenemos que buscar cerrar las heridas para seguir fuertes”, señaló.

Platt Martínez señaló que no tiene rencor con nadie y que va por la fortaleza de los ganaderos…Así son todas las competencias, se gana y se pierde, el ganador se siente feliz mientras el perder se pone triste, pero después todo vuelve a la normalidad, aquí la importancia es la unidad del sector.

Hay personas interesadas en que la huelga de la Unison se prolongue

Alguien del Staus o del Steus no quiere a Sonora y menos a la Unison, ya que colocaron la bandera rojinegra en el Cerro de la Campana, dando a conocer a todo mundo que nuestra máxima casa de estudios está en huelga. La huelga es algo interno y no tienen por qué exhibir la bandera.

Esto sucede mientras que las autoridades universitarias y los dos sindicatos, Staus y Steus, están llevando a cabo pláticas para llegar a acuerdos económicos y en prestaciones para darle fin a la huelga que lleva cuatro días. Se espera que pronto se abran las puertas de la casa de estudios.

Al parecer hay personas interesadas en que esta huelga se prolongue, esperemos que los dirigentes de los sindicatos no se dejen influencias por fuerzas externas a la Unison y que los problemas se soluciones en beneficios de los maestros, trabajadores y los más de 30 mil alumnos.

Gestiona Gobernadora apoyos para Sonora ante SEP y SHCP Federal

Al continuar con las gestiones a favor de los sonorenses ante el Gobierno federal, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se reunió con los secretarios de Educación, Esteban Moctezuma Barragán y de Hacienda, Manuel Urzúa Macías.

En la primera reunión con Moctezuma Barragan, la mandataria sonorense solicitó el apoyo para ampliar la infraestructura educativa, concretamente para la construcción de una extensión de plantel del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), en la comisaría Miguel Alemán, así como la autorización del plantel del Instituto Tecnológico de Álamos.

La Gobernadora Pavlovich Arellano reconoció la buena voluntad que existe para trabajar en forma coordinada, a fin de atender un renglón sensible y de gran importancia, como es la educación.

Expuso la creciente demanda que existe en la educación Superior, lo que permite prever un incremento significativo de jóvenes que egresarán de preparatoria en busca de un sitio en planteles de nivel Superior.

“En Sonora hay cerca de 7 mil 500 alumnos adicionales al egreso normal que se tiene año con año, por eso necesitamos brindarles los espacios suficientes para que ninguno se vaya a quedar sin continuar con su educación”, manifestó.

Ante ello, indicó, es indispensable construir infraestructura que permita dar atención a los jóvenes que continuarán sus estudios, a fin de que tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y prepararse para el mercado global, que demanda profesionistas preparados en diferentes ramas.

Por otra parte, al reunirse con el secretario de Hacienda, Manuel Urzúa Macías, la gobernadora de Sonora insistió en la importancia de atender necesidades sentidas de los ciudadanos, como el subsidio a la tarifa de luz, ya que ante la temporada de calor se requiere dar certidumbre a las familias.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios…Recuerden: En política no hay amigos, sólo compromisos.