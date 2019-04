Presenta Julio Iglesias deslucido concierto

El cantautor español, se presentó en el Auditorio Nacional, en donde se presentaron varias dificultades con el sonido e iluminación, además se cayó en el escenario

Como parte de la celebración de 50 años de trayectoria, el cantante Julio Iglesias se presentó en el Auditorio Nacional ante más de 8 mil personas, que gozaron de temas que han acompañado al cantante durante este tiempo.

El festejo comenzó en punto de las 20:30horas, Julio portaba un traje elegante, y acompañado de sus músicos y coristas, estremeció a los presentes con temas como “Amor, amor, amor”, “La gota fría” y “Mammy blue”, entre otros.

El cantante español se pasó la mayor parte del tiempo sentado y al fondo del escenario, por lo que visiblemente la gente no podía percatarse de donde se encontraba. Una noche que no fue del todo brillante para el intérprete, ya que la mala calidad de audio y luz, no le permitían al público escuchar los temas, por lo que, en múltiples ocasiones, se escuchaba que los fanáticos decían “no se escucha”, “no te vemos”, a lo que el cantante mencionó “para qué me quieren ver, estoy aquí, y eso es lo que importa”.

Resaltó que, con más de 70 años de edad, continúa su amor por la música y sigue dedicado a ofrecer temas que enamoren a toda la gente. Por lo que, sin importar los bullicios, sonaron “Me olvide de vivir”, “Caruso”, “Hey” y “Me siento de aquí”.

Una noche de sentimientos encontrados, ya que muchos disfrutaban y aplaudían al interprete pese a los errores, mientras que los demás, continuaban con gritos de “¡déjate ver Julio!”, “estoy muy feo, escuchan las canciones, llevo muchos años arriba del escenario y mi interés es que escuchen lo que tengo para ustedes”, dijo el cantante.

La velada siguió con “Natalie”, “Manuela”, “De niña a mujer”, “Amanecí otra vez”, “Ni te tengo, ni te olvido”, “La vida sigue igual”, “El amor” y “Ella”, por mencionar algunos. Julio mencionó que la música se hizo para disfrutarse y pidió comprendieran los años que tiene y mantenerse arriba de un escenario.

Aunque en un momento, nuevamente el destino le hizo una mala jugada, ya que de pronto, se vio movimiento en el escenario, lamentablemente el cantante se había caído. No se supo por qué debido a las luces bajas, sin embargo, la gente lo ovacionó olvidando por un momento los pequeños inconvenientes, aplaudieron para animarlo y así, finalizará la noche con “Me va, me va”.