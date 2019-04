Por insultos de Trump a México, el beisbolista Héctor Velázquez no irá a la Casa Blanca

El pícher mexicano Héctor Velázquez de los Medias Rojas de Boston no irá a la Casa Blanca para ser felicitado por el presidente Donald Trump por el campeonato de 2018 en la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

¿La razón? Las declaraciones que ha hecho el estadounidense contra los mexicanos desde su anuncio como aspirante a la presidencia en 2015.

Tomé la decisión de no ir porque, como sabemos, el presidente ha dicho muchas cosas acerca de México…Hay muchos mexicanos que son mis fans, que me siguen. Y soy mexicano, prefiero no ofender a nadie.

HÉCTOR VELÁZQUEZ

En entrevista con el medio Mass Live, el lanzador de Red Sox recordó que Trump desde 2015, cuando mostró su interés para ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano, ha insultado a los mexicanos llamándolos “delincuentes” y “violadores”.

Si las personas quieren conocer a los mexicanos y el tipo de personas que somos, los invito a ir a México y vean a las personas que están ahí.

HÉCTOR VELÁZQUEZ

El pícher también se refirió a los migrantes, pues no son sólo mexicanos los que quieren cruzar la frontera, también son hondureños, guatemaltecos y de otros países de Centroamérica.

El oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, se considera una persona trabajadora y disciplinada, actitudes que aprendió en México. Pero él no es el único, en entrevista con el medio expresó que hay muchos mexicanos con esas características y reiteró su invitación a conocer a sus connacionales.

El pasado 28 de octubre las Medias Rojas ganaron la Serie Mundial 5-1 contra los Dodgers. Cada año, los campeones son homenajeados por el presidente en la Casa Blanca.

Trump vs México

“Cuando México envía su gente, no envían a los mejores. Envían gente que tienen muchos problemas…traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas personas”.

Esa fue la declaración del entonces precandidato a la presidencia, Donald Trump, en junio de 2015 con la que comenzó a ofender al país.

A la fecha el manadatario no ha parado de descalificar a México, tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador.

Entre sus últimas amenazas está el de cerrar la frontera o no firmar el Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) si no para el flujo de migrantes centroamericanos que buscan mejorar sus condiciones de vida.

Fuente: SDP noticias