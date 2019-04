Obligan a su bebé a caminar por la orilla de un séptimo piso; “fue una broma”, dicen

Un impactante vídeo le ha puesto los pelos de punta a toda Argentina y gracias a las redes sociales, ahora a todo el mundo pues muestra a una muy pequeña bebé caminar por la cornisa de un edificio alto y lo que es peor, lo hace mientras su mamá y su papá le toman fotografías.

Según la información que ha circulado en redes y fue confirmada por medios locales, los hechos ocurrieron en Caballito, Buenos Aires, en donde los vecinos de la zona grabaron la escena que se dio en un séptimo piso.

Por su puesto, el caso escaló rápidamente y la grabación llegó a ojos de las autoridades que acudieron al domicilio para buscar a los padres pues está en duda su capacidad para cuidar de una niña luego de haberla expuesto de esa manera, pero se informó que no había nadie en casa y tuvieron que contactar al padre por teléfono.

Según la versión del hombre acusado, en el lugar hay una reja de protección que no es visible en el video y la niña no corría peligro, además, aseguró que sólo se trató de una broma. Ahora, la justicia local y el Consejo del Menor y la Familia, analizan la situación para determinar si la niña puede quedarse o no con sus padres.

Juega al borde de la muerte

Desafortunadamente esta no es la primera vez que algo así sucede, hace apenas unos meses, tuvo alcance mundial un caso ocurrido en Chile, donde una niña fue captada jugando a las muñecas en el borde de la fachada de un edificio de 4 pisos. Todo gracias a que su mamá tuvo un descuido por atender el teléfono.

Por fortuna, ninguno de estos casos terminó en tragedia, pero es preocupante que madres y padres pongan en riesgo la vida de sus hijos con tal de conseguir una foto o por atender una llamada.

A veces todavía nos preguntamos por qué la gente tiene hijos…

Fuente: SDP noticias