Nominan a mexicana a los Premios Hugo, los más importantes de la ciencia ficción

Los Premios Hugo son los galardones más importantes del mundo otorgados a la obras de los géneros de ciencia ficción y fantasía. Históricamente han estado enclavados en obras de corte anglosajón, como ejemplo tenemos los reconocimientos otorgados a George R. R. Martin y Neil Gaiman en el rubro de novela a finales del siglo XX. Obras de otras partes del mundo pocas veces son tomadas en cuenta, no se diga de México; no obstante, la edición 2019 nos ha dado una agradable sorpresa.

La escritora de ciencia ficción mexicana, Libia Brenda, anunció la nominación en la categoría de “Mejor Trabajo Relacionado”, del proyecto The Mexicanx Inititative, con la obra The Mexicanx Inititative Experience at Worldcon 76, una antología de la cual ella fungió como editora general. Contando con el apoyo de Julia Ríos, Pablo Defendini y John Picacio.

Se destaca porque es la segunda persona mexicana en estar nominada a estos galardones, además de ser la primera mujer de nuestro país en ser tomada en cuenta por los organizadores del evento.

Anteriormente, Guillermo del Toro estuvo nominado

La primera persona de nuestro país en estar nominada a los premios Hugo fue Guillermo del Toro con El Laberinto del Fauno, hay que mencionar que, por obvias razones, él no entró en alguna categoría relacionada con las novelas, que es el principal tema de los Hugo, sino en una dedicada a los guiones de películas del género “Dramatic Presentation, Long Form/Script”; con la cual fue reconocido en la edición 2007/2008. Al respecto de la nominación, el cineasta felicitó a su compatriota.

Los Premios Hugo 2019 serán entregados días después de la finalización de la Worldcon 2019, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en agosto de este año. No se da una fecha exacta, pues los organizadores señalan que se deben de tomar su tiempo para contar todos los votos entregados por los fans y gente en general durante la mencionada convención.

Fuente: SDP noticias