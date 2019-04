Lizbeth Rodríguez de Badabun da su opinión sobre el movimiento #MeToo

Lizbeth Rodríguez, conductora de Exponiendo Infieles, -programa que se transmite por la plataforma de videos YouTube por el canal de Badabun-, visitó la Ciudad de México para avisar que pronto grabará un episodio del popular programa en la capital del país.

Durante la entrevista para El Universal también brindó su opinión sobre el movimiento #MeToo, popular campaña donde cada vez más mujeres han destapado sus experiencias de acoso y agresión sexual por parte de sus parejas o compañeros de trabajo.

“Yo pienso que es muy importante alzar la voz, no quedarnos calladas. Yo como mujer obviamente he sufrido de acoso y obviamente uno en ese momento no sabe como manejarlo necesitas apoyo”.

LIZBETH RODRÍGUEZ

La actriz de 24 años de edad, dijo que actualmente todos vivimos una tendencia muy machista que tiende a criticar a la mujer. Por ello recomienda alzar la voz de inmediato para evitar seguir siendo sometiendo y humillados, tanto por la sociedad y a veces por la misma familia.

¡No es un pecado buscar salud mental!

“No somos unos árboles y si no nos gusta dónde estamos, tenemos todo el derecho de movernos de lugar”.

LIZBETH RODRÍGUEZ

La conductora dejó claro que no está de acuerdo con el dicho: “Si ya te casaste y ya tuviste un hijo ya te debes de quedar con él para siempre”. Dejando en claro que no hay que seguir en el mismo lugar si no eres feliz, pues uno debe avanzar y darle la vuelta a la página, cumplir metas y sueños.

Fuente: SDP noticias