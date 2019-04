Desaira Velázquez visita a la Casa Blanca

El beisbolista mexicano Héctor Velázquez, campeón la temporada pasada con los Red Sox de Boston, no acudirá a la visita de la Casa Blanca, ya que no comulga con las ideas que el Presidente Donald Trump tiene del País.

“Decidí no acudir porque, como sabemos, el presidente ha hablado varias veces de México y yo tengo mucha gente en México que son mis seguidores, yo soy de allá, así que preferiría no ofender a nadie”, dijo el lanzador.

Además del jugador tricolor, originario de Ciudad Obregón, no acudirán a la recepción programada para el 9 de mayo otros peloteros como Mookie Betts, Jackie Bradley Jr. y Rafael Devers, además de que varios elementos todavía no definen una postura.

“Respetar a los demás para que puedan respetarte. Si la gente quiere conocer a los mexicanos y al tipo de personas que somos los invito a ir a México y ver a las personas que están allá. Siento que las personas (migrantes) que vienen aquí son personas que están tratando de trabajar duro y mantener a sus familias, no a causar problemas a nadie”, explicó Velázquez en En charla con Christopher Smith, de MassLive.

Durante el mandato de Trump en Estados Unidos varios atletas han rechazado la invitación a la Casa Blanca.