Acribillan a tres en Valle de Chalco

Al parecer la fémina y los dos hombres se dedicaban a la venta de drogas

Acusados de vender droga al menudeo, una mujer y dos hombres murieron al ser atacados a balazos y uno más fue trasladado grave a un hospital del Municipio de Valle de Chalco.

Agentes recibieron el reporte de cuatro personas baleadas e iniciaron una persecución que se extendió hasta la carretera a Cuautla, pero no pudieron detenerlos.

Un reporte de la Policía Municipal señala que la agresión ocurrió alrededor de las 12:30 horas del viernes sobre la Avenida Francisco Lombardo Toledano, casi esquina con Tezozómoc de la Colonia San Miguel Xico.

En ese lugar se encontraban María del Carmen, de 26 años de edad, Roberto Jael, de 20 años, Alejandro, de 23 y otro joven no identificado.

De acuerdo con vecinos, los cuatro de dedicaban a la venta de droga al menudeo y era común verlos por la zona comercializando la droga, en la tercera sección de la Colonia San Miguel Xico, donde también tenían sus viviendas.

Antes de ser atacados arribó al lugar un vehículo modelo Honda y una camioneta en los que viajaban varios hombres armados.

Se acercaron al grupo de personas y comenzaron a dispararles con armas calibre nueve milímetros.

Cuando cayeron, los delincuentes remataron a los cuatro jóvenes y después escaparon en los vehículos.

La balacera movilizó a policías que recibieron el reporte a través del C5 y montaron un operativo.

Los agentes persiguieron a los vehículos de los responsables en dirección a la Autopista México-Puebla y en dirección a la carretera 115 que lleva a Cuautla, en el Estado de Morelos.

Después de un recorrido, los agentes no pudieron dar alcance a los delincuentes, quienes se habrían introducido hacia la Delegación de San Andrés Metla del Municipio de Chalco, donde lograron escapar.

Mientras tanto, en el lugar del ataque, paramédicos de Protección Civil confirmaron el deceso de una mujer y dos hombres por disparos en el pecho y cabeza.

Otro más, fue atendido por los servicios médicos y trasladado al Hospital Fernando Quiroz, donde fue ingresado a urgencias con vigilancia de la Policía.

En el lugar quedaron tirados al menos 12 casquillos, por lo que uniformados acordonaron el sitio y aguardaron el arribo de peritos mexiquenses que llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades investigan el móvil de la triple ejecución, así como la actividad de las víctimas.